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Пена для бритья против запотевания стёкол на автомобиле
По инф. sdelairukami.ru   
25 Ноября 2020 г.
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Как может помочь пена для бритья от запотевания стёкол? Оказывается, снято много роликов на эту тему, но нас интересует вариант с проверкой этого странного способа. В общем если вам подарили снова на праздники «мужской набор» самое время им воспользоваться.

Пена для бритья против запотевания стёкол на автомобиле 

Автор ролика на своём автомобиле проверяет анти-запотевающую силу бритвенной пены, затем проводит эксперимент для закрепления результата, всё наглядно и просто. Вы можете не поверить, но этот способ действительно работает.

По инф. sdelairukami.ru

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  • Пена для бритья против запотевания стёкол на автомобиле
    Как может помочь пена для бритья от запотевания стёкол? Оказывается, снято много роликов на эту тему, но нас интересует вариант с проверкой этого странного способа. В общем если вам подарили снова на праздники «мужской набор» самое время им воспользоваться.
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