Пасхальная корзина из веревки для белья и обрезков ткани

Такую замечательную оригинальную корзину можно сделать к Пасхе. Для этого нужно минимум времени и материалов. Если у вас много ярких обрывков ткани и клочья после шитья, то пришло время использовать их для этого проекта! Кроме того, корзину можно сшить без швейной машины.

Нам понадобится:

льняная веревка

обрезка тканей разных цветов

Ножницы

Потоков

Иглы

Приготовьте обрывки ткани, сложите их в длинные полоски. Kонeц полосы ткани прищить к началу веревки. Это можно сделать с помощью швейной машины, а с помощью иглы с помощью нити.

Аккуратно закройте конец веревки тканью и начните обертывание веревки.

Для того, чтобы ткань лучше держать на веревке, периодически слегка схватить обрывки с нитью.

Когда один кусок ткани будет закончен, просто добавьте следующий. Продолжайте обертывание веревки тканью.

Когда веревка будет украшена, приступайте к шитью корзины. Начнем с нижней части корзины. Твист спираль из веревки и шить, как показано на рисунке ниже.

Продолжайте крутить спираль и сделать стежки. Попробуйте плотно обернуть веревку так, чтобы дно было сильным. Когда дно будет готово, поднимите веревку и начните формировать стороны корзины.

Sew все ручки (слои) корзины. Согните конец веревки внутри корзины и закрегните ее швом.

Чтобы сделать ручки, сшить две веревки вместе и сшить их по бокам корзины.

Ну вот! Очаровательная пасхальная корзина льняной веревки готова!

По инф. sam.mirtesen.ru

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