Открытки на 23 Февраля своими руками

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Военный мундир
Необходимые инструменты и материалы:
двусторонняя цветная бумага зелёного цвета;
лист бумаги белого цвета;
цветная бумага жёлтого и чёрного цвета.
Пошаговая инструкция:
Края квадратного листа бумаги зелёного цвета согнуть к середине.
Отогнуть верхние уголки. Это будет воротничок мундира.
Из белого листа делается рубашка. Для этого необходимо вырезать прямоугольник шириной немного меньше, чем мундир.
Сверху сделать надрезы и загнуть их к центру.
Квадрат чёрной бумаги размером 6 на 6 см сложить по диагонали и завернуть уголки к линии сгиба.
Деталь перевернуть и загнуть верхний уголок.
Перевернуть галстук и уменьшить его ширину, согнув края. Приклеить его на рубашку.
Вложить рубашку в мундир и приклеить её. Украсить мундир погонами и пуговицами, вырезав их из жёлтой бумаги.
Видео: открытка-мундир из цветной бумаги
Раскладная с пожеланиями
Необходимые инструменты и материалы:
цветная бумага;
линейка;
ножницы;
клей;
карандаш.
Пошаговая инструкция:
Из цветной бумаги подготовить четыре квадрата размером 15 на 15 см.
Каждый квадрат согнуть по диагонали для образования загиба. Затем сложить деталь пополам вдоль и поперёк.
На нижнем правом квадрате провести линии и вырезать по образовавшейся форме.
Соединить и склеить деталь.
Сложить часть открытки, согнув по диагональной линии внутрь.
Затем все детали необходимо склеить между собой.
Цветными квадратиками обклеить боковые части открытки.
Украсить обложку цифрами, вырезанными из цветной бумаги.
На внутренних квадратиках написать различные пожелания.
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