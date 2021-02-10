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Отапливаем дом с помощью электричества: оригинальное техническое решение своими руками
По инф. sam.mirtesen.ru   
10 Февраля 2021 г.
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Выбор системы отопления для дома – важное решение для каждого человека. От этого решения зависит насколько хорошо система отопления будет справляться со своими функциями и насколько удобна она будет в эксплуатации. Ведь если систему отопления будет удобно и легко обслуживать, можно справляться с этим самостоятельно и таким образом экономить деньги на мастерах-сантехниках.

Отапливаем дом с помощью электричества: оригинальное техническое решение своими руками

В данной статье мы расскажем вам, уважаемые читатели, о том, как можно отопить свой дом с помощью электричества и радиаторов, не используя труб и дополнительной арматуры.

Для начала нам нужно расположить обычные радиаторы на свои стандартные места (обычно радиаторы располагают под окнами, но вы можете поместить их куда угодно). Затем нам понадобится купить по четыре заглушки для каждого радиатора, чтобы закрыть ими четыре отверстия на нём (сверху два и снизу два).

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В Одну из заглушек мы помещаем трубчатый электронагреватель. Сделать это можно с помощью сверления в заглушке отверстий. Только позаботьтесь о хорошей герметизации заглушки с нагревателем внутри. Далее подключаем к контактам трубчатого электронагревателя питание и соединяем с термостатом. Термостат соединяем с датчиком, меряющим температуру воздуха.

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Выставляем термостат на температуру, которую мы хотим поддерживать внутри помещения.

Наша система готова!

Основным плюсом такой системы является экономия на трубах, арматуре и прочем оборудовании классического отопления. Также данное решение подойдет для тех людей, у которых не газифицирован дом. Да, тариф на электроэнергию выше, чем на природный газ, но этот вариант решения вопроса с отоплением тоже имеет право на жизнь.

Надеемся, уважаемые читатели, что данная статья будет вам полезна! Желаем, чтобы в вашем доме всегда было тепло и уютно!

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По инф. sam.mirtesen.ru

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  • Отапливаем дом с помощью электричества: оригинальное техническое решение своими руками
      Выбор системы отопления для дома – важное решение для каждого человека. От этого решения зависит насколько хорошо система отопления будет справляться со своими функциями и насколько удобна она будет в эксплуатации. Ведь если систему отопления будет удобно и легко обслуживать, можно справляться с этим самостоятельно и таким образом экономить деньги на мастерах-сантехниках.
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