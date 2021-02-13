Оригинальный подарок к 23 февраля

Если вы не из тех, кто с завидным постоянством преподносит к 23 февраля своей половинке очередную пару носков или крем для бритья, то идея с оригинальной подачей подарка придется вам по вкусу. Ничего супер сложного делать не придется. Всего-то и нужно — смастерить оригинальную коробочку и заполнить ее содержимым по собственному усмотрению.

Для реализации идеи понадобятся:

картон

шаблон цифр 2 и 3

джут

мешковина или любая другая ткань

винные пробки

блистерная упаковка

клей

ножницы

Взяв шаблоны цифр 2 и 3, переносим их на картон. Цифру 3 уплотняем дополнительным слоем, чтобы задать объем. При желании окрашиваем цифры в любой цвет. При этом важно оттенить контуры, чтобы при совмещении цифры не сливались в бесформенное пятно.

Совмещаем цифры между собой и подравниваем. Посредине дополняем прозрачным окошечком. Получившаяся деталь — основа для декоративной крышки. Ее же используем в качестве шаблона для донышка и обводим 2 раза в зеркальном отображении. Кроме этого заготавливаем второй комплект цифр 2 и 3.

Приклеиваем детали донышка к ткани, обрезаем с отступом в 1.5-2 см, делаем надрезы для подгиба, а затем проклеиваем по всему периметру.

Стыкуем детали между собой и склеиваем их. По стыку приклеиваем джутовый шнур. Донышко готово.

Нарезаем картон на полосы шириной 2 см, а затем склеиваем их между собой и оклеиваем тканью по такому же принципу как и донышко. При этом приклеиваем к полосе подгиб только с одной стороны.

Переворачиваем основу крышки лицом вниз и приклеиваем по периметру полоску, используя для этого ранее оставленный подгиб.

Место стыка дополняем джутовым шнуром.

Подклеиваем низ крышки цифрами, предварительно слегка их подрезав с внешней стороны.

Берем винные пробки, при необходимости подравниваем их по длине и разрезаем каждую вдоль. Если пробок достаточно, можно обойтись без обрезки.

Выкладываем пробки по периметру крышки, а затем хорошо смазываем их сверху клеем.

Аккуратно накрываем крышку донышком и помещаем под пресс до полного высыхания.

Дальше остается перевернуть коробочку и открыть ее.

Последний штрих — проложенный поверх пробок декоративный шнур. Теперь можно заполнить подарочную коробочку интересным содержимым. Что именно будет внутри, каждый выбирает самостоятельно.

Больше деталей и нюансов, касающихся особенности сборки подарочной коробочки в видео ниже:

По инф. cpykami.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...