Опоры для растений из труб ПВХ

Можно использовать трубы из ПВХ, чтобы улучшить и украсить свой сад и огород. Сами трубы из ПВХ дешевы и долговечны, а умелая манипуляция позволяет использовать их практически в любом контексте.

Люди используют изделия из ПВХ для хранения, организации, строительства и даже украшения. Неудивительно, что трубы из ПВХ имеют огромное значение для садовых проектов.

Поливочная сетка из ПВХ

Первый шаг в уходе за любым садом — это регулярный полив растений. Однако этот процесс может стать утомительной рутиной, которую нужно выполнять вручную, особенно если у вас есть большая территория. Между тем, автоматические системы полива становятся невероятно дорогими, что делает их недоступными для большинства садоводов-любителей.

ПВХ представляет собой недорогое решение с низким уровнем ударной нагрузки. Он предоставляет идеальные материалы для производства дешевой и эффективной системы орошения.

Для этого сначала подключить трубы из ПВХ к решетчатой ​​системе. Трубы нужно отрезать до нужной длины, которая будет зависеть от конкретного проекта. Лучше всего измерить свой сад и составить схему, чтобы убедиться, что известны правильные размеры, прежде чем начать покупать и резать трубы.

Затем соединить трубки с помощью изделия, называемого «кросс-коннектор». Они выглядят как знаки плюса с отверстиями на каждом конце для вставки трубки. Этот элемент позволяет подключить четыре входных трубы.

Разложить все по сетке. Затем периодически просверливать небольшие отверстия в трубопроводе. Закрыть все концы, кроме одного. Нужно будет использовать это последнее отверстие для подключения к садовому шлангу.

Поливочная сетка из ПВХ подходит для наземных растений, которым требуется одинаковое количество воды. Она также может быть для них опорой.

Вертикальная подставка для овощей

Можно использовать ПВХ, чтобы добавить немного высоты планировке сада. Труба представляет собой отличный материал для создания вертикальной башни для посадки трав и некоторых овощей.

В этом случае понадобится всего одна труба. Нужно отрезать до нужной высоты. Затем просверлить в трубе отверстия с промежутками, достаточными для роста растений. Наконец, заполнить трубу почвой и посадить выбранные овощи в отдельные точки, которые создали в ПВХ.

Из-за особенностей системы вертикальная подставка лучше всего подходит для небольших растений.

Важно убедиться, что подставка остается в вертикальном положении. Чем выше вертикальная труба, тем менее устойчивой она будет. Кроме того, нужно обеспечить некоторую опору для конструкции, чтобы она не опрокинулась.

По инф. ya-superpuper.com

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