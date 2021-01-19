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Объёмная картина из простых материалов
По инф. ya-superpuper.com   
19 Января 2021 г.
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Когда смотришь на эту чудесную 3D картину, сложно поверить, что сделана она была своими руками из изолона. Такая невероятная красота, очень стильная вещица, с успехом украсит любой дом!

Объёмная картина из простых материалов

Для работы приготовьте следующие материалы:

  • черный фоамиран;
  • бумага А3;
  • рама для самой картины;
  • проволока;
  • белого цвета изолон 2 мм;
  • горячий клей;
  • строительный фен.

Из бумаги А3 вырежьте произвольный рисунок ветки с листьями. Под низ подложите черный фоамиран, вставьте в раму. Основа для картины готова.

2

Теперь нужно сделать цветы. Их будет два вида: открытые и закрытые бутоны. Для открытых бутонов нужны заготовки более крупного размера, чем для закрытых. Поэтому нарежьте изолон на детали размером 11*11 см (1 шт), 6*6 см (примерно 6-10 шт) и прямоугольник 6*3 см. Из квадратов 6*6 см вырежьте капельки (срежьте три угла, четвертый оставьте). Из самого большого квадрата сделайте цветок с четырьмя лепестками.

3

Конец проволоки проденьте в цветок с 4 лепестками. Теперь край проволоки загните плоскогубцами, а на него приклейте прямоугольник. Затем поочередно начните заворачивать каждый лепесток вокруг сердцевины, размягчая изолон строительным феном.

4

Каждую капельку изогните пальцами, нагрев её строительным феном. Затем, капельку за капелькой, углом вниз, прикладывайте вокруг будущего раскрытого бутона, также нагревая строительным феном, чтобы изолон расплавился и закрепился вместе.

5

По схожему принципу сделайте закрытый бутон. Нарежьте достаточное количество квадратов со сторонами по 4 см и прямоугольник 6*3,5 см (4 шт). Квадраты срезать капелькой, как показано выше. Один квадрат оставить целым. Согнуть его в трубочку с помощью строительного фена — это будет серединка бутона. Далее просто вокруг этой сердцевины оборачивать капельки и закреплять строительным феном.

6

В итоге получается более закрытый бутон.

7

Последний этап для подготовки элементов картины — веточки с листьями из изолона. Просто вырежьте их любой произвольной формы.

8

Теперь закрепите все элементы на картине с помощью горячего клея. У бутонов немного срежьте заднюю часть, чтобы она была более плоская, и приклейте к картине, как и веточки.

9

Вот такая роскошная 3Д картина из изолона получается в результате несложной работы!

10

Подробнее о том, как сделать 3D картину из изолона, смотрите в видео ниже:

По инф. ya-superpuper.com

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  • Объёмная картина из простых материалов
      Когда смотришь на эту чудесную 3D картину, сложно поверить, что сделана она была своими руками из изолона. Такая невероятная красота, очень стильная вещица, с успехом украсит любой дом!
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