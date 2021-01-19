Объёмная картина из простых материалов

Мы всегда ассоциируем примулы с приходом весны. Мало того, что они, пожалуй, самыми первыми из многолетников начинают цвести ранней весной. Уже и само название «примула» в переводе с латинского означает...
Когда смотришь на эту чудесную 3D картину, сложно поверить, что сделана она была своими руками из изолона. Такая невероятная красота, очень стильная вещица, с успехом украсит любой дом!
Для работы приготовьте следующие материалы:
черный фоамиран;
бумага А3;
рама для самой картины;
проволока;
белого цвета изолон 2 мм;
горячий клей;
строительный фен.
Из бумаги А3 вырежьте произвольный рисунок ветки с листьями. Под низ подложите черный фоамиран, вставьте в раму. Основа для картины готова.
Теперь нужно сделать цветы. Их будет два вида: открытые и закрытые бутоны. Для открытых бутонов нужны заготовки более крупного размера, чем для закрытых. Поэтому нарежьте изолон на детали размером 11*11 см (1 шт), 6*6 см (примерно 6-10 шт) и прямоугольник 6*3 см. Из квадратов 6*6 см вырежьте капельки (срежьте три угла, четвертый оставьте). Из самого большого квадрата сделайте цветок с четырьмя лепестками.
Конец проволоки проденьте в цветок с 4 лепестками. Теперь край проволоки загните плоскогубцами, а на него приклейте прямоугольник. Затем поочередно начните заворачивать каждый лепесток вокруг сердцевины, размягчая изолон строительным феном.
Каждую капельку изогните пальцами, нагрев её строительным феном. Затем, капельку за капелькой, углом вниз, прикладывайте вокруг будущего раскрытого бутона, также нагревая строительным феном, чтобы изолон расплавился и закрепился вместе.
По схожему принципу сделайте закрытый бутон. Нарежьте достаточное количество квадратов со сторонами по 4 см и прямоугольник 6*3,5 см (4 шт). Квадраты срезать капелькой, как показано выше. Один квадрат оставить целым. Согнуть его в трубочку с помощью строительного фена — это будет серединка бутона. Далее просто вокруг этой сердцевины оборачивать капельки и закреплять строительным феном.
В итоге получается более закрытый бутон.
Последний этап для подготовки элементов картины — веточки с листьями из изолона. Просто вырежьте их любой произвольной формы.
Теперь закрепите все элементы на картине с помощью горячего клея. У бутонов немного срежьте заднюю часть, чтобы она была более плоская, и приклейте к картине, как и веточки.
Вот такая роскошная 3Д картина из изолона получается в результате несложной работы!
Подробнее о том, как сделать 3D картину из изолона, смотрите в видео ниже:
Погода щедра на непредсказуемые явления. Иногда вместо ожидаемого незначительного похолодания случаются заморозки. Можно не переживать, когда весь урожай собран и отправлен на хранение. А если вдруг фрукты или овощи остались на грядках, то следует знать, в какой последовательности их нужно спасать.
Если вас мучает вопрос, можно ли как-то избавиться от сорняков, при этом не навредив вашим растениям, если вы устали каждый день, выходя в огород, оставаться там минимум на час, пропалывая грядки, укрывной материал — это отличный способ решить вашу проблему.
Полив семян после высадки в почву воспринимается как естественная процедура, без которой нельзя обойтись, ведь влага для растений — это необходимость. Но немногие садоводы знают, что это ошибочное действие, которое иногда может навредить еще неокрепшему растению. Поэтому хочу рассказать, почему я не поливаю водой семена после посева.
Сейчас огромный выбор луковичных растений для сада почти в любом супермаркете и наверняка вы замечали продажу и клубней глоксинии простых сортов. Тем, кто знает, что глоксиния - прекрасный цветок и хотят иметь его, покупают клубеньки.
Большое количество домашних предметов можно обновить различными способами, при этом, не потратив ни копейки. Есть много вещей, которые идеально подойдут для декорирования, но уже давно не используются.
Сpеди кoмнатных pастений есть и такие, для кoтopых местo в тени – не пpoблема. Нo сpазy oгoвopимся: тень – этo местo на pасстoянии 3 метpoв oт хopoшo oсвещеннoгo oкна или 2 метpoв oт oкна с севеpнoй стopoны.
Сегодня многие дизайнеры со всего мира прибегают к разным техникам, чтобы сделать красивый письменный стол. При этом они берут не дорогие вещи, а старые ненужные предметы. К примеру, можно сделать креативный стол для занятий из старой кровати.
Огурец выращивают посевом семян непосредственно в грунт или высаживая рассаду. Для получения урожая в ранние сроки более эффективен рассадный способ. Однако при посеве семенами формируется более высокий урожай.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.