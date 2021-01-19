Объёмная картина из простых материалов

Когда смотришь на эту чудесную 3D картину, сложно поверить, что сделана она была своими руками из изолона. Такая невероятная красота, очень стильная вещица, с успехом украсит любой дом!

Для работы приготовьте следующие материалы:

черный фоамиран;

бумага А3;

рама для самой картины;

проволока;

белого цвета изолон 2 мм;

горячий клей;

строительный фен.

Из бумаги А3 вырежьте произвольный рисунок ветки с листьями. Под низ подложите черный фоамиран, вставьте в раму. Основа для картины готова.

Теперь нужно сделать цветы. Их будет два вида: открытые и закрытые бутоны. Для открытых бутонов нужны заготовки более крупного размера, чем для закрытых. Поэтому нарежьте изолон на детали размером 11*11 см (1 шт), 6*6 см (примерно 6-10 шт) и прямоугольник 6*3 см. Из квадратов 6*6 см вырежьте капельки (срежьте три угла, четвертый оставьте). Из самого большого квадрата сделайте цветок с четырьмя лепестками.

Конец проволоки проденьте в цветок с 4 лепестками. Теперь край проволоки загните плоскогубцами, а на него приклейте прямоугольник. Затем поочередно начните заворачивать каждый лепесток вокруг сердцевины, размягчая изолон строительным феном.

Каждую капельку изогните пальцами, нагрев её строительным феном. Затем, капельку за капелькой, углом вниз, прикладывайте вокруг будущего раскрытого бутона, также нагревая строительным феном, чтобы изолон расплавился и закрепился вместе.

По схожему принципу сделайте закрытый бутон. Нарежьте достаточное количество квадратов со сторонами по 4 см и прямоугольник 6*3,5 см (4 шт). Квадраты срезать капелькой, как показано выше. Один квадрат оставить целым. Согнуть его в трубочку с помощью строительного фена — это будет серединка бутона. Далее просто вокруг этой сердцевины оборачивать капельки и закреплять строительным феном.

В итоге получается более закрытый бутон.

Последний этап для подготовки элементов картины — веточки с листьями из изолона. Просто вырежьте их любой произвольной формы.

Теперь закрепите все элементы на картине с помощью горячего клея. У бутонов немного срежьте заднюю часть, чтобы она была более плоская, и приклейте к картине, как и веточки.

Вот такая роскошная 3Д картина из изолона получается в результате несложной работы!

Подробнее о том, как сделать 3D картину из изолона, смотрите в видео ниже:

По инф. ya-superpuper.com

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