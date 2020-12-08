Новогодняя поделка Бык своими руками — символ года

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Символ года можно сделать своими руками из различных материалов, таких как:
бумага и картон;
пластилин, глина, соленое тесто;
фетр, шерсть, лоскутки цветных тканей;
Природные материалы:
солома, шишки, трава, хворост и т. п;
домашняя мелочь и подручные материалы: шпагат, веревки, нитки, пластиковые бутылки и тарелки, DVD-диски и т.д.
Все материалы доступные и не требуют особых затрат. Идеи создания Бычка или Коровы просты и с ними может справиться даже ребенок. Поделки могут пригодиться для подарков, сувениров, а также для участия в конкурсах детского творчества в детском саду или школе.
Мы предлагаем сделать вам символ 2021 года из фетра. Этот материал хорош тем, что прекрасно сохраняет форму и удобен в работе.
Для изготовления поделки понадобятся:
кусочки фетра разного цвета;
нитки соответствующего цвета;
иголка, пуговицы;
бисер, цветная лента$
наполнитель: вата, поролон;
колокольчик;
ножницы, картон или бумага, клей и ручка.
Алгоритм изготовления:
Скачать из интернета лекала или нарисовать их самим.
Распечатать на принтере на бумагу или картон и вырезать.
Далее шаблон следует перенести на фетр и вырезать.
Соединить все детали с помощью цветных ниток (желательно контрастных).
Придать форму с помощью поролона или ваты.
Пришить ушки, рога, хвост и глазки.
Если у вас нет возможности скачать лекала из интернета, предлагаем вам вариант своего бычка.
Также из фетра можно сделать вот такие забавные брелки или похожие елочные игрушки.
Детям понравиться и вот такая потешная коровка.
Подобных идей может быть огромное множество.
Из фетровых поделок можно сделать даже магниты на холодильник с изображением тотема. Маленький магнит к изделию можно приклеить клеем.
Как работать с фетром и сделать из него символ 2021 года, можно узнать из этого видео:
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