Новогодняя поделка Бык своими руками — символ года

Тотемом 2021 года будет Белый Металлический Бык.

Символ года можно сделать своими руками из различных материалов, таких как:

бумага и картон;

пластилин, глина, соленое тесто;

фетр, шерсть, лоскутки цветных тканей;

Природные материалы:

солома, шишки, трава, хворост и т. п;

домашняя мелочь и подручные материалы: шпагат, веревки, нитки, пластиковые бутылки и тарелки, DVD-диски и т.д.

Все материалы доступные и не требуют особых затрат. Идеи создания Бычка или Коровы просты и с ними может справиться даже ребенок. Поделки могут пригодиться для подарков, сувениров, а также для участия в конкурсах детского творчества в детском саду или школе.

Мы предлагаем сделать вам символ 2021 года из фетра. Этот материал хорош тем, что прекрасно сохраняет форму и удобен в работе.

Для изготовления поделки понадобятся:

кусочки фетра разного цвета;

нитки соответствующего цвета;

иголка, пуговицы;

бисер, цветная лента$

наполнитель: вата, поролон;

колокольчик;

ножницы, картон или бумага, клей и ручка.

Алгоритм изготовления:

Скачать из интернета лекала или нарисовать их самим. Распечатать на принтере на бумагу или картон и вырезать. Далее шаблон следует перенести на фетр и вырезать. Соединить все детали с помощью цветных ниток (желательно контрастных). Придать форму с помощью поролона или ваты. Пришить ушки, рога, хвост и глазки.

Если у вас нет возможности скачать лекала из интернета, предлагаем вам вариант своего бычка.

Также из фетра можно сделать вот такие забавные брелки или похожие елочные игрушки.

Детям понравиться и вот такая потешная коровка.

Подобных идей может быть огромное множество.

Из фетровых поделок можно сделать даже магниты на холодильник с изображением тотема. Маленький магнит к изделию можно приклеить клеем.

Как работать с фетром и сделать из него символ 2021 года, можно узнать из этого видео:

По инф. g2021.su

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