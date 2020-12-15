Новогодняя мишура всегда здорово поднимает настроение. Но если вы не видите смысла в покупке груды новогоднего декора, можно украсить то, чем точно будете пользоваться. Например, новогодние бокалы.

Бокалы, из которых выбудете пить традиционное шампанское и другие напитки, могут стать не только посудой, но и настоящим украшением стола! Одни только нарядные бокалы уже способны создать праздничную атмосферу, а в сочетании с остальными декоративными элементами вы получите настоящую зимнюю сказку.

Как украсить бокалы

Самый простой вариант — сделать сладкие края. Такой декор, конечно, со временем смоется с помощью напитка, но здорово улучшит его вкус. Для этого используйте мёд или сироп для основы и сыпучий ингредиент для украшения. Это могут быть карамельные крошки, посыпка, шоколадная или кокосовая стружка.

Замечательно, когда умеешь рисовать! Этот навык здорово поможет в украшении бокалов. На гладкие поверхности хорошо ложится акрил и лаки. Такой рисунок не будет марким, даже если часть напитка попадет на него.

Однако можно обойтись и без способностей к рисованию: обычные салфетки могут полностью изменить облик старого бокала. Воспользуйтесь техникой декупаж. Она заключается в трех простых этапах.

Нанесении акриловой краски на бутылку. Нанесении любого узора или картинки, вырезанные из салфеток, с помощью клея. Покрытие лаком при желании.

Клей пропитает тонкую бумагу, и участки без рисунка станут полностью прозрачными, что скроет вырезанные контуры.

Не стоит забывать о вспомогательных средствах! Бусы, ленты и блестки не должны стоять без дела. К тому же можно использовать новогодние атрибуты: корицу, еловые иглы и шишки.

Очень популярен трюк с перевернутыми бокалами. Посуда ставится вверх тормашками, а в импровизированную стеклянную колбу помещаются украшения. Елочные игрушки, еловые веточки и прочее. На подставку сверху помещается свечка. В результате сам бокал превращается в эффектный подсвечник.

И немаловажно помнить о том, что бокалы должны быть в едином стиле с остальными украшениями. В этом помогут незначительные элементы декора. Вроде блесток одного цвета, похожих узоров и лент.

Теперь вы точно готовы к встрече Нового года. Наполните бокалы любимым напитком и обязательно поделитесь с друзьями этими идеями! К слову, бокалы — это не только изящно, но и практично. Так как они используются по назначению во время праздника, стол остается нарядным, но не заставленным всякой мишурой. Желаем вам отлично встретить Новый год!

По инф. sam.mirtesen.ru

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