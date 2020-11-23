Новогоднее украшение из обычных вешалок!

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Каждый год мы придумываем какой-нибудь новый и необычный праздничный декор. Один из любопытных вариантов – вот такая чудесная снежинка. Отгадаете из чего она сделана? Из обычных вешалок! А после праздников их можно снова использовать по прямому назначению, ведь конструкцию эту довольно легко разобрать.
Вам потребуются:
пластиковые вешалки;
пластиковые хомуты
На каждую такую снежинку вам понадобится по 16 вешалок. Вы можете брать как детские, так и взрослые вешалки. Снежинки из первых будут меньше, нежели из вторых. Кроме того, различные элементы вешалки могут стать дополнительным украшением снежинки, например, крючки или перекладины для брюк.
Начинаем собирать нашу снежинку. Делать это удобнее всего на полу: и места много, и поверхность ровная. Сначала собираем вешалки попарно, нижними перекладинами друг к другу. Это будут лучи нашей снежинки. Затем можно просто начать выкладывать произвольный рисунок, ведь ни одна снежинка не похожа на другую. Можно выложить 4 лучика просто по кругу и на этом остановиться.
А можно пойти дальше и выложить второй ярус снежинки. Также складываем вешалки по две и кладем сверху в середину первого яруса. В итоге у снежинки получится 8 лучиков.
Если мы получили ту форму, которая нас полностью устраивает, начинаем закреплять ее с помощью хомутов. Сначала края лучиков, а затем и середину снежинки. На этом этапе сильно затягивать хомуты не нужно, вешалки должны оставаться подвижными, чтобы у нас была возможность их, если что, поправить.
Поправляем и проверяем снежинку, форма должна быть ровной. Когда будете уверены, затягивайте хомуты полностью и обрезайте хвостики. Наша снежинка готова! При желании ее можно покрасить или чем-либо украсить.
А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как сделать снежинку из вешалок.
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