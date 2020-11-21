Новогоднее чудо: как сделать «снежный шар» своими руками

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Новый год уже не за горами, поэтому можно уже начинать готовиться к этому волшебному и чудесному празднику. Украсить дом можно при помощи новогоднего шара, смастерив его самостоятельно.
Шар с водой и глицерином
Этот волшебный снежный шар очарует всех домочадцев, а нежное мерцание переливов снежинок создат по-настоящему новогоднее настроение.
Что нам потребуется
Для создания игрушки необходимы следующие материалы:
стеклянная банка с крышкой;
фигурки для декора (пластиковые или керамические);
клей;
искусственный снег и блестки;
вода;
глицерин;
краска белого цвета;
пенопласт или полимерная глина.
Заменить искусственный снег можно при помощи кокосовой стружки, мелких шариков из пенопласта и тертого парафина.
Ход работы
Следуйте инструкции, чтоб создать чудо-шар.
Из пенопласта сделать основу (сугроб) для фигурки. Приклеить ее к крышке. Выкрасить в белый цвет и оставить до полного высыхания.
Основу смазать тонким слоем клея и хорошо посыпать блестками.
На сугроб прикрепить фигурку при помощи клея.
Налить в банку воду и добавить глицерин (его должно быть в половину меньше, чем воды). Благодаря глицерину блестящий глиттер будет медленно и красиво опускаться на дно.
Добавить блестки и искусственный снег. Блестки лучше использовать большого размера, тогда они будут медленно кружиться, как снег.
Закрыть плотно банку крышкой и закрутить, заранее смазав наружную сторону горлышка клеем.
Осталось просто встряхнуть игрушку, перевернуть и наслаждаться волшебным снегопадом.
Сухой новогодний шар
Чтоб оформить своими руками оригинальный подарок — сухой новогодний шар, нужно проявить немного фантазии.
Что нам потребуется
Необходимые материалы:
искусственный снег;
пенопласт;
банка с крышкой;
блестки;
фигурки.
Ход работы
Порядок действий:
Вырезать из пенопласта основу, которую закрепить на крышке.
Сверху приклеить фигурку.
Изнутри банку обработать клеем и посыпать блестками.
Около фигурки уложить искусственный снег.
Банку плотно закрыть, перевернуть и встряхнуть.
Если блесток не оказалось под рукой, спасет обычная белая яичная скорлупа. Ее требуется размельчить и отправить в банку. Она прекрасно справиться с ролью снега. Можно украсить и саму крышку. Для этого достаточно покрыть ее лаком для ногтей, обернуть в яркую ленту или закрепить маленькие декоративные детали, например, колокольчики.
Создать новогоднее настроение очень просто и легко. Достаточно проявить свою фантазию. А еще лучше готовиться к Новому году всей семьей. Тогда вы сможете сделать как можно больше украшений и отлично провести время со своими родными.
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