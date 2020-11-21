Новогоднее чудо: как сделать «снежный шар» своими руками

Новый год уже не за горами, поэтому можно уже начинать готовиться к этому волшебному и чудесному празднику. Украсить дом можно при помощи новогоднего шара, смастерив его самостоятельно.

Шар с водой и глицерином

Этот волшебный снежный шар очарует всех домочадцев, а нежное мерцание переливов снежинок создат по-настоящему новогоднее настроение.

Что нам потребуется

Для создания игрушки необходимы следующие материалы:

стеклянная банка с крышкой;

фигурки для декора (пластиковые или керамические);

клей;

искусственный снег и блестки;

вода;

глицерин;

краска белого цвета;

пенопласт или полимерная глина.

Заменить искусственный снег можно при помощи кокосовой стружки, мелких шариков из пенопласта и тертого парафина.

Ход работы

Следуйте инструкции, чтоб создать чудо-шар.

Из пенопласта сделать основу (сугроб) для фигурки. Приклеить ее к крышке. Выкрасить в белый цвет и оставить до полного высыхания. Основу смазать тонким слоем клея и хорошо посыпать блестками. На сугроб прикрепить фигурку при помощи клея. Налить в банку воду и добавить глицерин (его должно быть в половину меньше, чем воды). Благодаря глицерину блестящий глиттер будет медленно и красиво опускаться на дно. Добавить блестки и искусственный снег. Блестки лучше использовать большого размера, тогда они будут медленно кружиться, как снег. Закрыть плотно банку крышкой и закрутить, заранее смазав наружную сторону горлышка клеем.

Осталось просто встряхнуть игрушку, перевернуть и наслаждаться волшебным снегопадом.

Сухой новогодний шар

Чтоб оформить своими руками оригинальный подарок — сухой новогодний шар, нужно проявить немного фантазии.

Что нам потребуется

Необходимые материалы:

искусственный снег;

пенопласт;

банка с крышкой;

блестки;

фигурки.

Ход работы

Порядок действий:

Вырезать из пенопласта основу, которую закрепить на крышке. Сверху приклеить фигурку. Изнутри банку обработать клеем и посыпать блестками. Около фигурки уложить искусственный снег. Банку плотно закрыть, перевернуть и встряхнуть.

Если блесток не оказалось под рукой, спасет обычная белая яичная скорлупа. Ее требуется размельчить и отправить в банку. Она прекрасно справиться с ролью снега. Можно украсить и саму крышку. Для этого достаточно покрыть ее лаком для ногтей, обернуть в яркую ленту или закрепить маленькие декоративные детали, например, колокольчики.

Создать новогоднее настроение очень просто и легко. Достаточно проявить свою фантазию. А еще лучше готовиться к Новому году всей семьей. Тогда вы сможете сделать как можно больше украшений и отлично провести время со своими родными.

По инф. lachat.ru

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