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Необычный календарь своими руками
По инф. lachat.ru   
19 Ноября 2020 г.
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Календарь необходим каждому, ведь благодаря нему вы точно не потеряетесь в днях недели. Эту важную вещицу можно сделать неповторимой и оригинальной, а не скучной и простой бумажкой. В дело пойдут обычные материалы, которые находятся в каждом доме. Изюминкой нашей работы станут цифры на пуговичках.

Необычный календарь своими руками

Для творчества подготовьте:

  • фоторамку;
  • лист картона;
  • бумагу цветную;
  • кусок ткани;
  • пуговицы;
  • поролоновую основу;
  • фетр;
  • липучки;
  • маркер (водорастворимый);
  • карандаш;
  • линейку;
  • ножницы;
  • клей;
  • скотч.

Инструкция по формированию календаря на год своими руками

Берём картонную заготовку, её размеры должны совпадать с размерами фоторамки. Оборачиваем картон поролоном, затем – тканью. Ткань подбираем на своё усмотрение. Желательно, чтобы она была светлой и с аккуратным принтом.

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Формируем основную заготовку

Скотчем (можно степлером) фиксируем углы ткани.

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Углы «прячем»

Подбираем для нашего календаря пуговицы. Их размеры должны быть такими, чтобы все пуговицы (31 шт.) поместились на заготовке.

Из цветной однотонной бумаги вырезаем одинаковые маленькие кружочки. По центру кружочка тёмной ручкой или маркером пишем цифры от 1 до 31. Эти кружочки приклеиваем к лицевой стороне пуговицы.

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Превращаем пуговички в цифры

Под линейку расчерчиваем нашу фоторамку на одинаковые квадратики. Разметку на ткань наносим водорастворимым маркером.

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Создаём ячейки в форме квадратиков

Углы квадрата отмечаем чёрными точками, чтобы правильно сориентироваться в расположении пуговиц. Маркер вытираем.

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Ставим точки

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Убираем линии

Приклеиваем кнопки к пуговичкам. Это позволит нам манипулировать пуговичками-цифрами и переставлять их в зависимости от месяца года и дня недели.

Из фетровой ткани вырезаем небольшой прямоугольник. Из картона вырезаем прямоугольник немного поменьше. Пишем на нём название месяца (или печатаем). Пристрачиваем бумагу к фетровой заготовке.

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Создаём заготовку под месяца

В верхней центральной части календаря приклеиваем липучки. Остальные половинки липучки приклеиваем к названию месяца.

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Используем в работе липучки

Размещаем все детали на календаре.

С обратной стороны изделия рекомендуем приклеить простой конвертик, куда можно поместить месяца и цифры. Это будет очень практично и убережёт вас от потери какого-либо элемента работы.

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Место для хранения деталей

Необычный календарь будет радовать вас круглый год, удивлять гостей изобретательностью, усидчивостью и трудолюбием хозяев.

Видеоурок по созданию календаря на год своими руками

По инф. lachat.ru

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  • Необычный календарь своими руками
      Календарь необходим каждому, ведь благодаря нему вы точно не потеряетесь в днях недели. Эту важную вещицу можно сделать неповторимой и оригинальной, а не скучной и простой бумажкой. В дело пойдут обычные материалы, которые находятся в каждом доме. Изюминкой нашей работы станут цифры на пуговичках.
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