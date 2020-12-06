Необычные игрушки из лампочек на Новый год своими руками

Впервые перегоревшие лампочки в качестве ёлочных украшений стали использовать во время Великой Отечественной войны. Тогда ёлки наряжали обязательно, чтобы они дали праздничное настроение и силы для борьбы с врагом, а игрушки выпускали в ограниченном количестве. Поэтому использовались подручные средства. Теперь нет недостатка, магазины предлагают очень разнообразный ассортимент, но иногда бывает интересно дать перегоревшей лампочке вторую жизнь. Да и игрушки, сделанные своими руками, с душой, приятнее использовать, чем безликие штамповки.

Обыкновенные лампы накаливания довольно часто перегорают. Но не стоит сразу их выкидывать, можно сделать из них красивые украшения для ёлки. Вариантов и способов украшения использованных лампочек множество. Можно нарисовать на лампочке человечка, зверушку или какого-то персонажа, нарядить их. Можно использовать технику декупажа или связать для лампочки ажурный, воздушный чехольчик, который придаст ей изящества. Можно попросту полностью покрыть лампочку блёстками или разнообразными принтами и получить ёлочный шарик. Всё зависит только от фантазии мастера.

Для создания уникальных украшений может понадобиться клей, ткань, краски, карандаши, чтобы разметить рисунок, нитки, разные бусины, бисер, блёстки, ленточки и тесьма. В ход могут пойти даже ненужные CD и DVD диски, которые можно порезать на небольшие кусочки и сделать маленький диско-шар. На случай если нужно будет разобрать лампочку и снять цоколь, нелишним будет приготовить перчатки, защитные очки и инструменты.

Чаще всего из лампочек делают снеговиков и пингвинов — форма хорошо подходит, и не нужно ничего выдумывать.

Некоторые изобретательные рукодельницы придумывают других персонажей.

Можно лампочки просто покрасить и посыпать блёстками, сахаром или солью. Тогда они будут выглядеть так, как будто покрытые инеем.

Некоторые мастера для украшения старых лампочек используют технику декупажа. Такие «шарики» для ёлочек очень красивы, тематику можно выбрать любую.

Если в доме есть остатки пряжи, можно связать ажурную оболочку для лампочки. Или попросту обмотать её нитками — выглядеть будет стильно.

Один из способов создания новогоднего украшения из лампочки — снять цоколь и поместить что-либо внутрь. Этот способ может быть травмоопасным, перед началом работы нужно позаботиться о безопасности, надеть перчатки и защитные очки. Всегда есть вероятность того, что стекло треснет, поэтому отделять цоколь нужно над небольшой коробкой или расстеленной тканью. Между стеклянной колбой лампочки и цоколем есть клей, зачастую некачественный. В таких случаях отделить стекло от металла будет просто: нужно всего лишь аккуратно попытаться покрутить их в разные стороны. Потом цоколь можно будет приклеить обратно.

Ещё один вариант, которому любят придавать символичность — воздушный шар из лампочки. Считается, что если повесить такие воздушные шары на ёлку, Новый год принесёт множество путешествий и ярких впечатлений.

Каждый раз, когда с антресолей достаются коробки с новогодними украшениями, в жизнь приходит волшебство и детское ожидание чуда. И если посвятить этому фантазию, немного времени и вдохновения, красоту можно создать из чего угодно. Ёлочные украшения из лампочек — ещё одна возможность привнести в интерьер дома что-то своё, неповторимое и уютное.

По инф. lachat.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...