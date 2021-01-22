Необычная идея переработки старого меха

Даже беглого взгляда на оригинальный меховой жилет хватит, чтобы понять: перед вами эксклюзив, способный стать изюминкой гардероба. Действительно, в магазине такого не купишь, зато сшить самостоятельно можно запросто. При кажущейся сложности техника довольно проста для освоения, для работы подойдет даже бабушкина машинка. Еще один плюс — минимум затрат. В это сложно поверить, но из нового в жилете только подкладка.

Секрет создания жилета заключается в сборке. Состыковывать здесь пришлось не только детали, но и рабочее полотно. Использованный в работе искусственный мех раньше был подстежкой, а верхний слой ткани — шелковой туникой. Совмещенные вместе и собранные в единое целое они и превратились в оригинальный и стильный жилет. Для создания обновки нужно освоить технику синель, заключающуюся в создании многослойного полотна. Для всех слоев кроме верхнего использовать можно не только цельные куски ткани или меха, но и кусочки.

Верхний слой ткани уже имел рисунок, который принято было не только частично оставить, но и использовать в качестве декора. Строчка при создании синели прокладывалась не всплошную, а выборочно. Цветы остались не простроченными. В качестве дополнительного элемента декора использован бисер.

Благодаря бисерной вышивке жилет выглядит наряднее, одновременно с этим обеспечивается надлежащее прилегание фрагментов с рисунком к основе.

В качестве дополнительных элементов декора использованы также узкие полосы ткани и широкая лента с орнаментом.

Использование ленты позволяет соединить детали встык. Синель же выкладывается с учетом рисунка. Полосы расположены таким образом, чтобы подчеркнуть особенности фигуры. Кроме того стройности придают и продольные ленты, под которыми помимо этого удачно спрятаны швы. Жилет дополнен пуговицами и подкладкой.

Решив пополнить свой гардероб изделием с элементами синели стоит учесть, что мех лучше разрезать не ножницами, а канцелярским ножом или лезвием. Это позволит избежать выпадения ворса.

На нижний меховой слой, который может быть собран даже из состыкованных мелких фрагментов выкладываются кусочки ткани. Их размер и количество слоев могут быть разными.

Важные моменты:

ткань выкладывается по косой

так же по косой делается и строчка

учитывая толщину полотна, при создании синели лучше использовать иглу для джинса или плотных тканей

расстояние между проложенными швами должно быть приблизительно равным высоте ворса

разрезать ткань нужно аккуратно, не задевая нижний слой

После осуществления прорезов ворс необходимо прочесать и «уложить» в нужном направлении.

При желании сделать многослойку, имитирующую мех можно даже без его использования.

Даже собранное из обрезков синельное полотно будет смотреться как цельная деталь, и все это благодаря уникальной технике сборки.

Подробнее узнать о технике создания изделий с элементами меха в видео ниже:

По инф. sam.mirtesen.ru

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