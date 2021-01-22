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Необычная идея переработки старого меха
По инф. sam.mirtesen.ru   
22 Января 2021 г.
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Даже беглого взгляда на оригинальный меховой жилет хватит, чтобы понять: перед вами эксклюзив, способный стать изюминкой гардероба. Действительно, в магазине такого не купишь, зато сшить самостоятельно можно запросто. При кажущейся сложности техника довольно проста для освоения, для работы подойдет даже бабушкина машинка. Еще один плюс — минимум затрат. В это сложно поверить, но из нового в жилете только подкладка.

Необычная идея переработки старого меха

Секрет создания жилета заключается в сборке. Состыковывать здесь пришлось не только детали, но и рабочее полотно. Использованный в работе искусственный мех раньше был подстежкой, а верхний слой ткани — шелковой туникой. Совмещенные вместе и собранные в единое целое они и превратились в оригинальный и стильный жилет. Для создания обновки нужно освоить технику синель, заключающуюся в создании многослойного полотна. Для всех слоев кроме верхнего использовать можно не только цельные куски ткани или меха, но и кусочки.

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Верхний слой ткани уже имел рисунок, который принято было не только частично оставить, но и использовать в качестве декора. Строчка при создании синели прокладывалась не всплошную, а выборочно. Цветы остались не простроченными. В качестве дополнительного элемента декора использован бисер.

Благодаря бисерной вышивке жилет выглядит наряднее, одновременно с этим обеспечивается надлежащее прилегание фрагментов с рисунком к основе.

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В качестве дополнительных элементов декора использованы также узкие полосы ткани и широкая лента с орнаментом.

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Использование ленты позволяет соединить детали встык. Синель же выкладывается с учетом рисунка. Полосы расположены таким образом, чтобы подчеркнуть особенности фигуры. Кроме того стройности придают и продольные ленты, под которыми помимо этого удачно спрятаны швы. Жилет дополнен пуговицами и подкладкой.

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Решив пополнить свой гардероб изделием с элементами синели стоит учесть, что мех лучше разрезать не ножницами, а канцелярским ножом или лезвием. Это позволит избежать выпадения ворса.

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На нижний меховой слой, который может быть собран даже из состыкованных мелких фрагментов выкладываются кусочки ткани. Их размер и количество слоев могут быть разными.

Важные моменты:

  • ткань выкладывается по косой
  • так же по косой делается и строчка
  • учитывая толщину полотна, при создании синели лучше использовать иглу для джинса или плотных тканей
  • расстояние между проложенными швами должно быть приблизительно равным высоте ворса
  • разрезать ткань нужно аккуратно, не задевая нижний слой

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После осуществления прорезов ворс необходимо прочесать и «уложить» в нужном направлении.

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При желании сделать многослойку, имитирующую мех можно даже без его использования.

9

Даже собранное из обрезков синельное полотно будет смотреться как цельная деталь, и все это благодаря уникальной технике сборки.

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Подробнее узнать о технике создания изделий с элементами меха в видео ниже:

По инф. sam.mirtesen.ru

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  • Необычная идея переработки старого меха
    Даже беглого взгляда на оригинальный меховой жилет хватит, чтобы понять: перед вами эксклюзив, способный стать изюминкой гардероба. Действительно, в магазине такого не купишь, зато сшить самостоятельно можно запросто. При кажущейся сложности техника довольно проста для освоения, для работы подойдет даже бабушкина машинка. Еще один плюс — минимум затрат. В это сложно поверить, но из нового в жилете только подкладка.
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