Не стоит выбрасывать стаканчики от йогурта: три классные идеи поделок для детей

Пластиковые стаканчики от йогуртов обычно идут в утиль. И зря! Ведь этот «мусор» легко можно превратить в полезные, а главное, уникальные вещицы для дома.

Идея №1: гирлянда

Незамысловатое праздничное украшение для комнаты можно смастерить своими руками. Для воплощения задумки пригодится обычная гирлянда (светодиодная или с лампочками), ёмкости из-под йогуртов одинакового размера (их количество должно равняться количеству светящихся элементов гирлянды), шило или толстая спица, горячий клей и декор по вашему вкусу.

В каждом из стаканчиков требуется сделать отверстие, после чего украсить их. Например, повязать яркие банты из атласной ленты, приклеить орнамент из цветной бумаги или разрисовать акриловыми красками. Тут в дело вступает фантазия, границ у которой, как известно, не существует. Благодаря декору самодельную гирлянду можно вписать даже в самый сложный интерьер или сделать красочным дополнением любого события.

Завершающий этап – сборка конструкции. В отверстия подготовленных стаканчиков нужно вставить светящиеся элементы гирлянды, чтобы они оказались внутри ёмкости. Результат закрепить горячим клеем.

Идея №2: органайзер

Вариант подходит для хранения канцелярских принадлежностей, бижутерии, шурупов, гаек, пуговиц, бисера и, вообще, какой угодно мелочи. А если по полной задействовать навыки декоратора, то такая вещь станет ещё и удачным украшением комнаты.

Потребуется подготовить пластиковые стаканчики (количество зависит от размера будущего органайзера), ножницы и наждачную бумагу, горячий клей, любой декор. Прежде стаканчики нужно обработать – обрезать выступающие края, если они имеются, и заровнять наждачкой. Заготовки выстроить в заранее продуманную конструкцию: это может быть 2-3 ёмкости в ряд, квадрат из 9 и больше стаканов, или же гигантские соты из большого количества пластика. Промазать стыки клеем и соединить макет вновь. Готово! Осталось только украсить: обшить тканью, составить узор из страз или даже поместить в уже готовую подарочную коробку.

Идея №3: театр

Из пластикового «сырья» можно сделать абсолютно любого персонажа для домашнего театра, и каждый раз радовать детей разнообразными представлениями. Сегодня захотелось разыграть русскую народную сказку? Запросто! А завтра можно всей семьёй придумать фантастический экшен с жителями иных галактик, летающими тарелками и прочими прелестями. Всё, что потребуется для этой забавы, есть под рукой – стаканчики из-под йогуртов, палочки (подойдут любые – бамбуковые, деревянные от мороженого, пластиковые для напитков), маркеры, клей, цветная бумага или картон, нитки, бусины и другие элементы для создания необходимого образа.

Заготовка для будущих театральных актёров представляет собой перевёрнутый пластиковый стаканчик, внутрь которого вклеена палочка – она служит для того, чтобы держать стаканчик на весу. Далее самое интересное – создание персонажа: нарисовать лицо, смастерить причёску из ниток для вязания, подобрать материал и прикрепить костюм.

Пластиковые стаканчики из-под йогуртов – это чистый лист, готовый в умелых руках превратиться в функциональное чудо. Стоит задуматься над этим, прежде чем отправлять их в мусорное ведро.

По инф. lachat.ru

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