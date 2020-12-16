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Модный свитерок для кружки: вяжем на спицах
По инф. sam.mirtesen.ru   
16 Декабря 2020 г.
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Часто подарки к Новому году становятся нашей головной болью, ведь хочется преподнести их всем домашним, друзьям, коллегам по работе. Хорошо бы они были индивидуальными, грели душу, ну и желательно не разориться на этом деле. Как найти решение? Предлагаем сделать подарок своими руками. Мастерства он потребует немного, сделать его индивидуальным будет проще простого, и улыбку он вызовет непременно. Подарим кружечку в праздничном зимнем наряде.

Модный свитерок для кружки: вяжем на спицах

Праздничный наряд для кружки

Величина и форма «одёжки» для кружки, конечно, зависит от её формы и размера. Параметры вязки будут соответствовать типу пряжи, выбранному узору, рисунку и прочему — тут всё зависит от вашей фантазии. Опытные мастерицы наверняка смогут определить все значения на глаз, новичкам же можно проводить примерки по ходу дела.

Чтобы закрепить вязаное полотно на кружке, можно использовать завязочки, петельки с пуговицами, крючочки и т.п. Для начала предлагаем несколько фотографий, чтобы подстегнуть вашу фантазию.

2

Варианты оформления кружки вязанием

Материалы и инструменты

  • Стеклянная кружка
  • Пряжа (можно в остатках)
  • Спицы тонкие
  • Крючок для вязания
  • Украшение «Снежинка»

3

Кружка и пряжа

Ход работы

В нашем случае высота кружки 9,5 см, диаметр 8,5 см.

Набираем на спицы 23 петли (пряжа Lanagold Alize). Далее вяжем прямоугольное полотно длиной, равной длине окружности кружки минус 1,5-2 см. Узором «Соты» получилось 36 лицевых рядов.

Далее берём контрастную белую пряжу, крючок и делаем завязочку, вывязывая её от центра боковой стороны полотна — 35 воздушных петель и обратно второй ряд столбиком без накида. Затем продолжаем работать крючком, обвязывая полотно по краю столбиком без накида. На противоположной стороне формируем такую же завязочку.

4

«Джемпер» почти готов

На готовое полотно пришиваем украшение. Так как подарок у нас зимний, новогодний, то отлично подойдёт декор в виде снежинки.

Более подробно увидеть процесс изготовления джемпера для кружки вы можете, посмотрев видеоролик. Его подготовила наш постоянный автор Татьяна (Тульская область).

По инф. sam.mirtesen.ru

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  • Модный свитерок для кружки: вяжем на спицах
    Часто подарки к Новому году становятся нашей головной болью, ведь хочется преподнести их всем домашним, друзьям, коллегам по работе. Хорошо бы они были индивидуальными, грели душу, ну и желательно не разориться на этом деле. Как найти решение? Предлагаем сделать подарок своими руками. Мастерства он потребует немного, сделать его индивидуальным будет проще простого, и улыбку он вызовет непременно. Подарим кружечку в праздничном зимнем наряде.
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