Мини-гриль из старого барабана стиральной машины 

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Изобретательность некоторых умельцев не знает границ, а переняв их опыт, можно обзавестись полезными вещами, не тратя для этого много времени и финансов.
Так к примеру, меньше чем за час, можно сделать удобный мини-гриль из барабана стиральной машины, с помощью которого продукты будут готовиться никак не хуже, чем на покупном.
Не стоит сразу же избавляться от старой, вышедшей из строя машинки для стирки, ведь основная ее часть — барабан в виде будущего мини-гриля имеет такие преимущества:
нержавеющая сталь, из которой он изготовлен имеет долговечность и такое изобретение будет радовать владельца много лет;
барабан круглый, не имеет острых углов, от этого является полностью безопасным;
он не ржавеет поэтому дополнительной обработки не требует;
благодаря тому, что жар внутри него скапливается, а выходить ему особо некуда, будет заметная экономия углей или дров;
его легко транспортировать;
через отверстия барабана попадающий воздух лучше раздувает жар, за счет этого мясо на таком гриле быстрее готовится.
Для изготовления понадобится
Сварочный аппарат.
Болгарка.
Болты.
Уголки.
Пассатижи.
4 металлических трубки (также можно использовать водопроводные трубы, металлическую подставку из-под цветов, металлические пруты).
Последовательность действий
Для начала необходимо подготовить будущие ножки мини-гриля.
Отпилить все трубки болгаркой под один размер (приблизительно 20см).
С помощью сварочного аппарата приварить их к резервуару.
Другие варианты — это прикрутить их саморезами или нарезав на трубах резьбу, вкрутить их в заранее приготовленные в барабане отверстия.
Каждый хозяин может выбрать способ укрепления себе по душе.
Последним завершающим действием остается установка решетки. Это можно сделать, приварив сверху получившегося гриля уголки и установив ее на них.
Это важно. Для продления долговечности ножек их можно покрасить, тогда коррозия им точно не страшна.
А при желании опоры гриля можно укрепить сильнее, сделав их устойчивее с помощью упоров. Их нужно приварить сварочным аппаратом на нижних краях. К тому же, это придаст дополнительный эстетический вид готовому изделию.
Обратите внимание. Если барабан очень крупного размера для мини-гриля, то его можно уменьшить.
Для уменьшения понадобиться сделать:
распилить его болгаркой на две части;
вставить одну внутрь другой, выбрав нужные параметры и заварить.
Некоторые изобретатели украшают свои подобные мангалы таким способом: приваривают крючки, чтобы на них можно было вешать инвентарь (щипцы, вилки, ножи, рукавицы), и они были в нужный момент всегда под рукой.
Сделать мини-гриль из барабана стиральной машины будет приятно в несколько раз: с помощью него у владельца всегда будут вкусные барбекю, он потратит для этого минимум сил, а также средств. Поэтому такое изобретение имеет лишь положительные стороны.
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