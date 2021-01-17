Мини-гриль из старого барабана стиральной машины 

Изобретательность некоторых умельцев не знает границ, а переняв их опыт, можно обзавестись полезными вещами, не тратя для этого много времени и финансов.

Так к примеру, меньше чем за час, можно сделать удобный мини-гриль из барабана стиральной машины, с помощью которого продукты будут готовиться никак не хуже, чем на покупном.

Не стоит сразу же избавляться от старой, вышедшей из строя машинки для стирки, ведь основная ее часть — барабан в виде будущего мини-гриля имеет такие преимущества:

нержавеющая сталь, из которой он изготовлен имеет долговечность и такое изобретение будет радовать владельца много лет;

барабан круглый, не имеет острых углов, от этого является полностью безопасным;

он не ржавеет поэтому дополнительной обработки не требует;

благодаря тому, что жар внутри него скапливается, а выходить ему особо некуда, будет заметная экономия углей или дров;

его легко транспортировать;

через отверстия барабана попадающий воздух лучше раздувает жар, за счет этого мясо на таком гриле быстрее готовится.

Для изготовления понадобится

Сварочный аппарат.

Болгарка.

Болты.

Уголки.

Пассатижи.

4 металлических трубки (также можно использовать водопроводные трубы, металлическую подставку из-под цветов, металлические пруты).

Последовательность действий

Для начала необходимо подготовить будущие ножки мини-гриля.

Отпилить все трубки болгаркой под один размер (приблизительно 20см).

С помощью сварочного аппарата приварить их к резервуару.

Другие варианты — это прикрутить их саморезами или нарезав на трубах резьбу, вкрутить их в заранее приготовленные в барабане отверстия.

Каждый хозяин может выбрать способ укрепления себе по душе.

Последним завершающим действием остается установка решетки. Это можно сделать, приварив сверху получившегося гриля уголки и установив ее на них.

Это важно. Для продления долговечности ножек их можно покрасить, тогда коррозия им точно не страшна.

А при желании опоры гриля можно укрепить сильнее, сделав их устойчивее с помощью упоров. Их нужно приварить сварочным аппаратом на нижних краях. К тому же, это придаст дополнительный эстетический вид готовому изделию.

Обратите внимание. Если барабан очень крупного размера для мини-гриля, то его можно уменьшить.

Для уменьшения понадобиться сделать:

распилить его болгаркой на две части;

вставить одну внутрь другой, выбрав нужные параметры и заварить.

Некоторые изобретатели украшают свои подобные мангалы таким способом: приваривают крючки, чтобы на них можно было вешать инвентарь (щипцы, вилки, ножи, рукавицы), и они были в нужный момент всегда под рукой.

Сделать мини-гриль из барабана стиральной машины будет приятно в несколько раз: с помощью него у владельца всегда будут вкусные барбекю, он потратит для этого минимум сил, а также средств. Поэтому такое изобретение имеет лишь положительные стороны.

По инф. ya-superpuper.com

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