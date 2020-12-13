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Мастер-класс: новогодний декор кружки
По инф. sam.mirtesen.ru   
13 Декабря 2020 г.
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Новогодний декор кружки — рождественский оленёнок. Волшебная идея подарка к самому волшебному празднику для друзей и близких. Декор сделан из полимерной глины.

Мастер-класс: новогодний декор кружки

Материалы и инструменты:

  • полимерная глина;
  • кружка;
  • краски по стеклу и керамике;
  • пастель;
  • эпоксидный клей (для прицеливания декора к кружке);
  • инструменты.

По инф. sam.mirtesen.ru

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  • Мастер-класс: новогодний декор кружки
    Новогодний декор кружки — рождественский оленёнок. Волшебная идея подарка к самому волшебному празднику для друзей и близких. Декор сделан из полимерной глины.
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