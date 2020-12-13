Мастер-класс: новогодний декор кружки

Часто кромка изделия находится на виду, поэтому она должна быть красиво оформлена. Бывают случаи, когда нужен эластичный край, чтобы вещь в этом месте хорошо растягивалась. Существует большое разнообразие способов, как закрыть петли вязанного спицами изделия, при этом потребуется лишь внимание и...
Такая деталь гардероба, как шарф, всегда очень популярна. В настоящее время на первый план выдвигается дизайн этого аксессуара. В непогоду начинают цениться функциональные возможности — шарф повязывают на голову, им укутывают шею, с ним теплее и уютнее. Изделие легко связать всего за пару...
Сумка для покупок, или шопер, — это замечательная стильная дизайнерская модель, широчайший функционал которой определяется большим объёмом. Это незаменимый атрибут в быту, но зачастую купленный в магазине может не подойти по размеру или расцветке. Сделать сумку для покупок своими руками несложно, даже...
Герани – растения красивые и неприхотливые, но тоже болеют. Пожелтевшие листья – первый признак того, что цветок нездоров. Причины увядания могут быть разными: от неправильного ухода до поражения грибком.
Многие заядлые огородники делают на своих участках высокие грядки. Они и удобнее в обработке, и приготовить для них плодородный насыпной грунт проще, чем провести замену поверхностного слоя почвы огорода. Таким грядкам не грозит затопление при затяжных дождях, да и смотрятся они эстетически привлекательно.
Новый год прежде всего ассоциируется с подарками! Их очень увлекательно выбирать, но делать своими руками еще интереснее. Идей великое множество. Это могут быть как достаточно крупные вещи, так и милые мелочи. Главное, чтобы они доставили радость тому, кому мы подарим их.
Добрый день, мой читатель. Орхидея — прекрасное и нежное комнатное растение, которое требует определенных навыков ухода. Чтобы цветок радовал своим цветением продолжительное время, не заболел и не погиб, необходимо избегать ошибок, которые часто допускают даже опытные цветоводы.
Кукла Коляда — символ солнца, добра и благосостояния. В старину с народным традиционным атрибутом проходили все рождественские колядки. Куклу в человеческий рост сначала мастерили, а затем сжигали, символизируя этим победу добра над злыми силами. Позже стали делать маленьких куколок, которых стали считать оберегом. В доме, где находился такой амулет, все ладили, были сытыми и здоровыми.
Добрый день, мой читатель. Фасоль пользовалась большой популярностью у индейцев. Позже эту культуру завезли к себе завоеватели Южной и Центральной Америки. В Европе это блюдо обрело популярность в конце 15 века. Сегодня можно попробовать целых 200 сортов этого растения.
Когда в бытовых условиях выращивают зелень или другие культуры, нужно по возможности оптимизировать этот процесс. Применяют разные методы ухода за насаждениями, которые развиваются на подоконнике. Один из них — автоматический полив комнатных растений.
Лучший подарок - это сделанный своими руками. Квиллинг – это особая техника скручивания полосок из бумаги, которые оформляются в определенные фигуры или композиции. Зачастую квиллинг применяют при создании праздничных открыток. Так, на Новый год невероятно популярны ажурные снежинки и прочие атрибуты праздника.
При строительстве дачи или частного дома с приусадебным хозяйством закономерно встает вопрос о том, как лучше сохранить полученный урожай и заготовки из него. И, безусловно, самым лучшим способом, проверенным веками, является погреб. Грамотно построенное подземное хранилище позволит хранить овощи довольно длительное время, но для этого необходимо создать в нем оптимальную температуру и сохранять ее как в холодное, так и в теплое время года.
Удобрения для фиалок необходимо вносить регулярно для стабильного роста растительной культуры, продолжительного и обильного цветения, улучшения защитных характеристик. В обработке цветов используются комплексные минеральные составы, а также народные средства (раствор сахара, йода, заварки).
Впервые перегоревшие лампочки в качестве ёлочных украшений стали использовать во время Великой Отечественной войны. Тогда ёлки наряжали обязательно, чтобы они дали праздничное настроение и силы для борьбы с врагом, а игрушки выпускали в ограниченном количестве. Поэтому использовались подручные средства. Теперь нет недостатка, магазины предлагают очень разнообразный ассортимент, но иногда бывает интересно дать перегоревшей лампочке вторую жизнь. Да и игрушки, сделанные своими руками, с душой, приятнее использовать, чем безликие штамповки.
Рынок напольных покрытий сейчас пестрит разнообразием. И это очень здорово, ведь пол в современных квартирах не является чем-то отдельным, он такой же полноправный элемент интерьера, несущий уют, гармонию и красоту. Из многообразия вариантов некоторые потребители выбирают, к примеру, инженерную доску.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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