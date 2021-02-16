Маски, связанные крючком – новый тренд

Похоже, медицинские маски еще долго будут нашей реальностью - даже с окончанием карантина и пандемии, многие будут опасаться за свое здоровье и использовать эти средства защиты на регулярной основе.

Как обезопасить себя

Самым очевидным средством защиты является медицинская маска. В данной статье описан один из вариантов защитной маски, который подойдет как для ценителей стиля и красоты, так и для тех, у кого на первом месте выступает комфорт и удобство.

Красота или удобство

Сложно представить, что маска из шерстяного материала, которую необходимо носить каждый день, может быть удобной и практичной. Однако это так, при должном внимании к подготовке материала вязанные изделия будут прекрасным вариантом повседневного использования, не вызывая при этом особого дискомфорта, как это может быть при ношении обычных ватно-марлевых повязок.

Нужно знать

Перед изготовлением необходимо выбрать пряжу. При вязании свитера, варежек или шапки материалу не уделялось бы столько внимания, достаточно, чтобы пряжа была теплой, дышала и не взывала зуд. Но здесь речь идет о вещи, которую человек носит на лице, а это может вызвать раздражение нежной кожи и затруднить дыхательный процесс. Потому важно минимизировать всевозможный дискомфорт.

Наиболее подходящим вариантом будет пряжа животного происхождения. Этот материал изготавливается из шерсти животных (преимущественно овечьей, козьей и верблюжьей). Он хорошо дышит и обеспечивает отвод влаги до 30 % от своего веса, это дает комфортное ощущение сухости в жаркую или влажную погоду.

Лучшим вариантом для защитной маски будет материал из шерсти овец породы меринос. Эту пряжу часто используют для изготовления детской одежды, так как она не раздражает кожу, дышит и очень приятна на ощупь. Материал выделяется исключительным качеством, а также довольно высокой ценой. Но часто встречаются и более дешевые варианты, в которые, помимо мериносовой, входят и другие волокна.

Крючок в руки

После выбора материала дело остается за малым – связать защитную маску и подготовить фильтр. Для того, кто имеет опыт в работе крючком, не составит особого труда связать подобное изделие без помощи схем и инструкций.

Новичкам же необходимо знать лишь следующее: для маски на взрослого человека необходимо примерно 15 м мериносовой пряжи плотностью 100 г/200 м и вязальный крючок 2,5 мм. Далее остается только следовать схеме, представленной ниже.

После нужно подготовить фильтр. Можно использовать марлю, сложенную в 5-6 слоев или медицинскую салфетку. Фильтр необходимо просто вложить с внутренней стороны маски. Маску допускается носить 2-3 часа, после чего ее необходимо постирать, а фильтр заменить.

По инф. lachat.ru

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