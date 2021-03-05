Лёгкий столик-подставка

На самом деле, если не выкидывать старые вещи, то из них можно сделать много чего интересного и полезного. Об этом начинает задумываться любой человек, сидя дома на карантине.

Любые удобные аксессуары для отдыха дома можно сделать своими руками, если грамотно подойти к этому важному и ответственному делу. Тут важно не прогадать с исходными материалами, так как легкий столик-подставка для дивана может быть и не таким уж легким в конечном итоге при изготовлении, а технические просчету приведут к тому, что он может просто обрушиться. Но если постараться, то все может быть выполнено быстро и потребуется потратить сущие копейки.

Что потребуется для того, чтобы сделать легкий столик-подставку для дивана?

Сделать любой столик достаточно сложно, так как потребуется много материала и нужно будет работать с древесиной очень ответственно, так как любой столик должен выдерживать серьезный вес, а сделать это можно только с помощью использования хитроумных элементов. Но столик для дивана, который является больше подставкой, чем столиком, совсем другое дело.

Весь вес вогружаемого на него домашнего столового инвентаря столик переносит на подлокотник дивана, а значит, сама конструкция столика может быть предельно простой и легкой в изготовлении. Никаких гвоздей или специальных крепежных элементов, никаких трудностей- только несколько старых досок, которые можно найти в кладовой или купить в интернет-магазине, и море позитива.

Для создания столика-подставки для дивана понадобятся:

Несколько фанерных досок или доски ДСП

Несколько шурупов с шуруповертом

Специальная декоративная бумага для мебели

Лак для мебели

Таким образом, для создания надежного и красочного столика для дивана, который будет выполнять роль подставки, понадобится совсем немногое. Если всего этого нет в кладовой, то с легкостью все можно заказать в интернет-магазине с доставкой за сущие копейки.

Процесс изготовления столика-подставки для дивана

Сам процесс изготовления крайне прост, но есть некоторые нюансы, которые могут испортить впечатление в конечном итоге от работы. Нужно взять несколько досок ДСП, размер которых подходил бы под облокотник дивана. В итоге с помощью шурупов и шуруповерта можно собрать нечто похожее на букву П. Это и есть столик! Можно поздравить- был собран первый столик-подставка для дивана собственными руками! Но такой столик использовать и небезопасно и он своим неприглядным внешним видом будет отпугивать всех желающих попить чайку. Дальше придется раздобыть специальную декоративную бумагу для облицовки мебели, и приклеить ее к П-образному столику для дивана.

Тут нужно оговориться, то клеить стоит предельно внимательно, и не стоит упростить процесс поклейки, так как это скорее всего приведет к браку. Аккуратно наклеив декоративную бумагу, имитирующую живой рисунок древесины, стоит покрыть столик лаком. Тут стоит оговориться- придется постараться и одним слоем не обойтись, так как столик сможет изменить свой привлекательный лакированный внешний вид на неприглядный очень просто после того, как на него неоднократно будет проливаться чай или любые жидкости.

По инф. ya-superpuper.com

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