Лёгкий столик-подставка

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Любые удобные аксессуары для отдыха дома можно сделать своими руками, если грамотно подойти к этому важному и ответственному делу. Тут важно не прогадать с исходными материалами, так как легкий столик-подставка для дивана может быть и не таким уж легким в конечном итоге при изготовлении, а технические просчету приведут к тому, что он может просто обрушиться. Но если постараться, то все может быть выполнено быстро и потребуется потратить сущие копейки.
Что потребуется для того, чтобы сделать легкий столик-подставку для дивана?
Сделать любой столик достаточно сложно, так как потребуется много материала и нужно будет работать с древесиной очень ответственно, так как любой столик должен выдерживать серьезный вес, а сделать это можно только с помощью использования хитроумных элементов. Но столик для дивана, который является больше подставкой, чем столиком, совсем другое дело.
Весь вес вогружаемого на него домашнего столового инвентаря столик переносит на подлокотник дивана, а значит, сама конструкция столика может быть предельно простой и легкой в изготовлении. Никаких гвоздей или специальных крепежных элементов, никаких трудностей- только несколько старых досок, которые можно найти в кладовой или купить в интернет-магазине, и море позитива.
Для создания столика-подставки для дивана понадобятся:
Несколько фанерных досок или доски ДСП
Несколько шурупов с шуруповертом
Специальная декоративная бумага для мебели
Лак для мебели
Таким образом, для создания надежного и красочного столика для дивана, который будет выполнять роль подставки, понадобится совсем немногое. Если всего этого нет в кладовой, то с легкостью все можно заказать в интернет-магазине с доставкой за сущие копейки.
Процесс изготовления столика-подставки для дивана
Сам процесс изготовления крайне прост, но есть некоторые нюансы, которые могут испортить впечатление в конечном итоге от работы. Нужно взять несколько досок ДСП, размер которых подходил бы под облокотник дивана. В итоге с помощью шурупов и шуруповерта можно собрать нечто похожее на букву П. Это и есть столик! Можно поздравить- был собран первый столик-подставка для дивана собственными руками! Но такой столик использовать и небезопасно и он своим неприглядным внешним видом будет отпугивать всех желающих попить чайку. Дальше придется раздобыть специальную декоративную бумагу для облицовки мебели, и приклеить ее к П-образному столику для дивана.
Тут нужно оговориться, то клеить стоит предельно внимательно, и не стоит упростить процесс поклейки, так как это скорее всего приведет к браку. Аккуратно наклеив декоративную бумагу, имитирующую живой рисунок древесины, стоит покрыть столик лаком. Тут стоит оговориться- придется постараться и одним слоем не обойтись, так как столик сможет изменить свой привлекательный лакированный внешний вид на неприглядный очень просто после того, как на него неоднократно будет проливаться чай или любые жидкости.
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