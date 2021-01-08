Лазерная обработка дерева: новые возможности древнего искусства

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Деревообработка – одна из отраслей производства, актуальных на протяжении всего года. История этого рода деятельности и её традиции уходят далеко в минувшие века. Достаточно вспомнить, что Иисус Христос, согласно Библии, был плотником.
Ручная обработка древесины, существовавшая на протяжении столетий, со временем уступила место машинам и станкам. Они заметно облегчили процесс. Уже в конце XIX века ассортимент товаров, производимых из древесины, увеличился в 20-30 раз, возникли промышленное лесопиление и фабричная сборка мебели. ХХ век довёл количество новых видов продукции до 100-кратного увеличения, возникли новые типы производства, такие как изготовление древесных плит. Тогда же, в прошлом веке стало окончательно ясно, что искусственные материалы не способны полноценно заменить дерево: его история не кончилась, а даже, пожалуй, только началась.
Прогресс не стоит на месте. Пример нового поколения деревообрабатывающего оборудования – лазерный станок для резки дерева отличается высокой точностью и открывает новые перспективы. С его помощью можно изготовить тонкие элементы декора и мебели, сувениры, при этом нет ограничений на породы дерева. Лазерное устройство подходит для работы с фанерой, МДФ, ДСП.
В отличие от традиционных деревообрабатывающих станков, режущий элемент лазерного устройства воздействует на заготовку бесконтактно. По словам специалистов, это обеспечивает неподвижность заготовки во время работы, сводя к минимуму возможные погрешности. Качество кромки при лазерной резке выше обычного, а скорость работы достигает 100 миллиметров в минуту. Низкий нагрев устройства во время работы исключает его воспламенение или быстрый износ.
Основное требование к эксплуатации лазерного прибора – корректная настройка процедуры. Также необходимо отметить, что устройство работает только с материалом, имеющим ровную поверхность.
Лазерные станки востребованы у производителей сувенирной, рекламной и мебельной продукции. При покупке прибора нужно определиться, с какой древесиной предстоит работа: от этого условия зависит мощность устройства. Например, для обработки тонкого дерева подойдёт прибор мощностью до 50 Вт, для работы с толстой древесиной – до 100 Вт.
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Лазерная обработка дерева: новые возможности древнего искусства
Деревообработка – одна из отраслей производства, актуальных на протяжении всего года. История этого рода деятельности и её традиции уходят далеко в минувшие века. Достаточно вспомнить, что Иисус Христос, согласно Библии, был плотником.
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