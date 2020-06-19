Ландшафтный дизайн участка своими руками

Теперь дачи и загородные дома являются чем-то большим, чем обычные участки с огородом, многие люди там живут либо просто проводят своё время в единении с природой. Поэтому ландшафтный дизайн участка нынче необходим и популярен, так как только тогда глаз будет радоваться, когда вокруг будет гармония и красота.

Если человек создавал дизайн дома своими руками то, скорее всего, ему будет под силу и такое задание, тем более что можно продолжить идею оформления помещения и за его пределами. Многие хозяева обращаются к тем специалистам, которые занимаются подобными работами, и это также логично, ведь в этом случае результат будет гарантирован каждому.

Как составить дизайн проект дачного участка

Изучая то, как украсить дом и дачную территорию, можно понять, что дизайн участка начинается с составления предварительного проекта. При этом необходимо учесть разные факторы:

рельеф;

климат;

местные культуры.

Именно поэтому не каждый понравившийся вариант подойдёт конкретно для Вашего случая, ведь одни растения могут обильно разрастаться, в то время как иные постоянно будут засыхать и вянуть. Можно, правда, опытным путём выбрать наилучшую растительность для своего участка, или спросить совета у соседей, только такой процесс может затянуться не на один сезон, что расстраивает.

Итак, чтобы создать такой проект дачного участка, который будет поддерживать дизайн частного дома и облагораживать его, следует сначала хорошенько покопаться в себе.

Это крайне важно, так как получившийся результат должен стать отражением самой души хозяина и его отношений с миром. Для этого определитесь со своими желаниями и выскажите абсолютно все свои идеи. В итоге должна быть сформулирована главная концепция, которой будут подчиняться все детали и процессы.

Именно чёткая схема позволит получить удачный проект, а в ином случае хозяин рискует обзавестись нелепым набором дизайнерских решений, перебивающих друг друга или взаимоисключающих.

Существуют такие уникальные этапы работы над проектом, который позволит получить эффектный ландшафтный дизайн дачного участка:

подготовка самого участка, разметка его с помощью сетки;

разработка непосредственно эскиза;

нанесение иных деталей.

Сначала определяется стиль будущего оформленного участка, на нём прорисовывается сетка, на которой уже можно запечатлеть крупные объекты. После этого необходимо создать различные варианты планировки, в этом поможет специальная программа или обыкновенная калька. Лучше продумать несколько эскизов, чтоб сознательно выбрать наилучший дизайн дачного участка. Когда же выбор сделан, то переходите ко всяческим деталям, таким как поделки для дома и садового участка, уличная мебель и иной декор экстерьера.

Ландшафтный дизайн участка своими руками

Желание сэкономить средства, а также уверенность в своих силах приводят к тому, что многие решаются делать дизайн участка своими руками, и это вполне реально сделать, ведь теперь есть масса тематических журналов, сайтов и программ, которые помогают собственноручно реализовать желаемый проект.

Прежде всего необходимо представить и сформулировать ту основную идею, которая будет реализовываться на каждом этапе работы, и от неё нельзя отклоняться, чтобы не получить в результате просто набор красивых элементов, не связанных друг с другом. Приступая к такой работе, определите:

цель проекта, назначение участка;

значение и необходимость каждого предмета, используемого в данном пространстве;

зависимость между затратами, возможностями и эффектом результата.

Рекомендуется задуматься о ландшафтом дизайне уже тогда, когда Вы изучаете как построить дом или дачу, чтобы все строительные работы протекали одновременно, по чёткому и последовательному плану. Только следует очень внимательно расставлять все объекты, дабы потом не возникло проблем, например, с расположение дорожек или с доступом к деревьям.

На листочке набросайте желательный эскиз, только учтите расположение таких объектов:

постройки;

грядки;

дорожки;

деревья и кустарники;

клумбы;

декоративные элементы

Следует отметить, что кустарники и деревья разрастаются и уже через десяток лет будут значительно больше, поэтому рисуйте их с данным учётом, тогда вы будете видеть, сколько места нужно кроне, чтоб она не закрывала другие растения и предметы.

Когда всё это рисуется на бумаге, то можно легко менять на нём каменные дорожки на даче или ручейки, зато воображаемая картина станет более наглядной и понятной, и не потребуется через какое-то время делать на участке перепланировку.

Ещё необходимо будет составить список подобранных растений и откорректировать его в соответствии с имеющимися условиями (почва, полив, количество света).

В этом случае лучше не сажать те экземпляры, уход за которыми отнимает много времени, ведь его можно потратить на отличный отдых на природе. При планировании всех строительных работ стоит распределить процессы так, чтобы вначале высаживались многолетние растения.

Внимание уделяется и цветовой гамме, так как гармоничным пространство станет тогда, когда в нём имеются яркие, тёмные и нейтральные пятна, в зависимости от назначения объекта.

И в то же время все элементы как пазл должны создавать единство, подчинённое выбранной идее. Поэтому на ландшафте должны присутствовать лишь те детали, которые подчиняются главному назначению и не перетягивают всё внимание на себя.

Какие же элементы можно разместить на участке, чтоб он стал интересным и эффектным:

клумбы;

сад;

водные объекты (ручей, пруд, бассейн, фонтан);

тропинки;

альпийские горки;

садовые фигуры;

беседка или тент;

детская площадка;

спортивная площадка;

каменный декор.

Этот список не полный, ведь использовать в разных по стилю ландшафтных дизайнах можно различные идеи. Только помните, что перегружать свой участок деталями не нужно. Всегда придерживайтесь лишь одной концепции, не пытаясь «впихнуть» в неё всё, что понравилось в журнале или у соседей. Например, если центральную роль играет детская площадка, то поделки из пластиковых бутылок будут уместными, но они же будут недопустимыми в классическом каменном саду. Фантазия, чувство стиля, здравый разум и усердие – вот лучшие помощники в создании гармоничного ландшафтного дизайна дачного участка своими руками!

По инф. dom-dacha-svoimi-rukami.ru

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