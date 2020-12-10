Кукла Коляда: как сделать оберег для дома своими руками

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Кукла Коляда — символ солнца, добра и благосостояния. В старину с народным традиционным атрибутом проходили все рождественские колядки. Куклу в человеческий рост сначала мастерили, а затем сжигали, символизируя этим победу добра над злыми силами. Позже стали делать маленьких куколок, которых стали считать оберегом. В доме, где находился такой амулет, все ладили, были сытыми и здоровыми.
Материалы и инструменты
К изготовлению куклы приступают накануне 25 декабря. Именно в ночь с 24 на 25 декабря славяне отмечали праздник молодого солнца. Но прежде, следует запастись всем необходимым.
Потребуются:
Деревянный спил (желательно из березы) длиной 30 см, диаметром 2-3 см. Если не получается заготовить деревянную основу, подойдет и обычная скрутка из плотной ткани. Чем она грубее, тем лучше будет устойчивость у куклы.
Для головы — кусок белой ткани 25 на 25 см.
Ткань для оборачивания деревянной основы 35 на 20 см.
Нитки красного, оранжевого или желтого цвета. Можно взять мулине, хлопок или шерсть.
Тканевые квадраты белого или телесного цвета 10 на 10 см для формирования груди.
Вату или любой другой наполнитель (кусочки синтепона, шерсть, мелкие тканевые отходы).
Для рук и рубахи ткань должна быть одинакового цвета: для рук — два квадрата 20 на 20, для рубахи — один лоскут такого же размера.
На формирование ладошек — 2 белых, если есть бежевых лоскута 5 на 5 см.
Для пошива юбки лучше взять плотный ситец или другой узорчатый материал (35 на 20 см), чтобы хорошо гармонировал с рубашкой.
Яркий прямоугольник для фартука.
Лоскут ткани для платка 30 на 30 см.
Лента с узором для пояса. Можно его сплести его из мулине разных цветов.
Полоска ткани или отрезок ленты на повойник.
Красные тканевые квадратики — 2 шт., размером 10 на 10 см.
Миниатюрный веничек из лыка (можно из трав, веточек или ниток).
Пшеница и соль — по 1 ч. л.
Небольшой кусочек дерева (с ровной поверхностью с двух сторон).
Выполнение работы
Порядок действий следующий:
Изготовление куклы начинается с создания основы. На деревянную палку наматывают белую ткань, после чего обманывают ниткой для фиксации
Один конец предназначен для формирования головы. Из ваты делают шарик, после чего его покрывают белой тканью. Фиксацию осуществляют при помощи нитки в районе шеи. На данном этапе необходимо следить, чтобы лицевая сторона получилась ровной.
Далее формируют грудь. Она является символом плодородия и богатства. Из ваты и ткани формируют плотные шарики и кладут их на каждый лоскут. Грудь приматывают к палке нитью.
Точно так же изготавливаются мешочки, которые будут примотаны к поясу Коляде. Но наполнителем должны служить крупа и соль.
Для изготовления рук из светлой ткани делают двуслойные треугольники. Квадрат складывают по диагонали, после чего боковые углы направляют в сторону центра и складывают пополам. Из цветных отрезков скручиваются маленькие валики.
Белый треугольник продевают с любой стороны валика и закрепляют в центре при помощи нитки. То же самое повторяют и со второй рукой.
Руки располагают вдоль тела ладонью вверх и приматывают нитью.
Теперь нужно одеть Коляду. Для этого подготовленный квадрат для рубашки закрепляют в области шеи изнаночной стороной к себе, опускают его вниз и обматывают под грудью.
Аналогично одевается юбка. Завязывать на талии следует не туго, чтобы откорректировать ее длину и максимально равномерно распределить складки. Чтобы платье получилось пышным, делают несколько нижних юбок.
На поясе закрепляют фартук. Вокруг талии можно повязать ленточку — поясок и различные дополнительные атрибуты, например, с одной стороны веничек, а со второй мешочки с солью и хлебом. Подвешивают их на нитке.
На голову одевают повойник из узорчатой ткани. Его необходимо закрепить на лбу и сделать сзади узел.
Любым удобным способом повязывают платок.
На заключительном этапе столбик с куклой приклеивают к деревянной основе. Так она не будет падать, даже если случайно ее зацепить.
Такая Коляда очень яркая и с довольно пышными формами. Славянские народы верили, что амулет должен быть именно таким, чтобы он хорошо работал. Кукла очень привлекательная, поэтому сможет приносить удачу в дом и беречь его от дурного глаза.
Кукла Коляда — символ солнца, добра и благосостояния. В старину с народным традиционным атрибутом проходили все рождественские колядки. Куклу в человеческий рост сначала мастерили, а затем сжигали, символизируя этим победу добра над злыми силами. Позже стали делать маленьких куколок, которых стали считать оберегом. В доме, где находился такой амулет, все ладили, были сытыми и здоровыми.
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