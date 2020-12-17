Куда пристроить пустые банки из-под кофе

Пустые емкости из-под продуктов постоянно появляются на каждой кухне. Особо запасливые хозяйки сохраняют подобную тару, чтобы держать там всякие крупы или специи. Хотя минималисты предпочитают от подобных емкостей нещадно избавляться, чтобы не захламлять кухонное пространство. Мы же предлагаем пойти по пути креатива и превратить банки из-под кофе в интересные для дома вещицы.

Банки из-под кофе

Эти емкости точно годятся на большее, чем просто хранить в них крупу. Они могут быть настоящим элементом декора и украшением жилища. Хотя, конечно, придется потратить немного времени и сил на создание красоты.

Для работы нам понадобится пустая банка из-под кофе, предварительно очищенная от всех этикеток. Также будут нужны канцелярские резинки, баллончик с краской и стразовая лента.

Инструкция

Канцелярские резинки надень на банку таким образом, как это показано на картинке.

Сними крышку и покрой банку краской из баллончика. Затем дай высохнуть.

Тем временем укрась крышку стразами на самоклеящейся основе.

Осталось с банки аккуратно снять канцелярские резинки и закрутить крышку. Получилась интересная вазочка, которую так и хочется поставить на самом видном месте.

Похожим способом с помощью краски и стразов можно украшать и жестяные баночки из-под кофе.

Можно украсить емкость и с помощью специального скотча.

Верх банки тут задекорирован нитью, а искусственная бабочка только дополняет поделку.

Оставить на баночке интересные рисунки просто. Например, достаточно вырезать из картона те же сердечки или что-то подобное, наклеить на банку и покрыть краской. Затем картон убрать и задекорировать стразами.

Можно использовать баночку и в качестве симпатичного фонаря. Однако тут, кроме декора, придется соорудить еще и крепкую ручку из переплетенной медной проволоки. Осталось поместить внутрь свечку, зажечь ее и наслаждаться видом.

Сколько, оказывается, всего интересного можно придумать. Ведь для декора можно брать самые разные материалы. Есть те, кто украшает баночки даже целыми зернами кофе. Хотя для этой цели придется воспользоваться суперклеем.

В любом случае простора для идей хватает. Нужно только вдохновиться вышеупомянутыми идеями и начать сооружать нужные поделки. Создавай именно ту красоту, которая гармонично будет выглядеть именно в твоем жилище.

По инф. sam.mirtesen.ru

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