Куда деть старый тюль?

Хотите сделать красивую вещь из тюля, который давно пылится в шкафу? Это очень легко и просто. В результате у вас будет симпатичный коврик, без вязания или шитья!

Тюль нарезать на полосы 10 см шириной. Желательно брать тюль разного цвета, хотя это необязательно, если вы хотите получить однотонный коврик.

Возьмите первую полосу тюля — она будет рабочей. Закрепите её чем-то сверху (поставьте какой-то предмет), чтобы было удобно работать. На неё начните завязывать полосы, сложенные пополам.

Чередуйте цвета. Всего закрепите для начала 5 полосок + одна полоса остаётся рабочая, всего 6.

Соедините концы рабочей полосы в кольцо.

Теперь, начиная с рабочей полоски, делайте по 2 узла на каждую полосу в первом ряду.

Затем в каждом новом ряду добавляйте к каждому цвету по 1 полосе. Таким образом, коврик будет расти вширь.

Когда завяжете достаточно широкий коврик, концы просто завяжите, как есть, оставьте как симпатичную бахрому. Быстрый и красивый коврик без шитья или вязания, из старого тюля, готов!

Подробнее о применении старого тюля смотрите в видео ниже:

По инф. cpykami.ru

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