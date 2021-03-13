Кухонный остров из старого комода

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Многие люди склонны к утилизации старой мебели без мысли о том, что ее можно как-то преобразить. Такое решение радикального избавления от нее ошибочно, ведь из нее получаются неповторимые элементы для оформления интерьера.
Преображенная мебель заиграет новыми красками и сможет не только обновить дизайн комнаты, но и добавить ему новых ноток и ярких акцентов.
Если в доме стоит старый шкаф, который только занимает место, то жильцам не стоит спешить и избавляться от него. С его помощью получится сделать своеобразный кухонный «островок». Он не только добавит дополнительную рабочую поверхность или зону для приема пищи, но еще оживит старый интерьер.
Переделку вполне реально сделать самостоятельно, без привлечения третьих лиц. К тому же, она обойдется жильцам в копейки и позволит раскрыть творческие навыки.
Подготовительный этап
На самом деле сделать из шкафа «островок» получиться самостоятельно, и в этом не будет ничего сложного. Все этапы работы делятся на три основных шага:
подготовка;
процесс изготовления;
декорирование.
Для начала необходимо тщательно осмотреть старый шкаф и разобрать его. После чего все детали пропылесосить, пройтись по их поверхности влажной тряпкой, чтобы убрать остатки загрязнений и пыли. Старая краска удаляется. Для этих целей потребуется шлифовальная машинка, которая без особого труда уберет все слои. Дверцы либо выбрасываются, либо используются в дальнейшем во время изготовления кухонного «островка».
Когда подготовительный этап позади, следует окончательно определиться, каким именно будет новый элемент кухни. К примеру, если шкаф имеет оптимальную и достаточную высоту, то из него получится отличная барная стойка. Для этого шкаф устанавливается в середине комнаты, а на его верхней части крепиться столешница. Ее противоположный край обязательно придется закреплять к стене.
Важно! Если нужно сделать небольшой передвижной кухонный «островок», то достаточно сверху на шкаф закрепить столешницу и приделать колесики, благодаря которым конструкция с легкостью переместиться в необходимое место.
Приступаем к изготовлению
После того, как дизайн и форма будущего кухонного «островка» была определена, подбирается внутреннее наполнение. Например, с помощью старых фасадов получиться создать дополнительное место для хранения различных кастрюль и сковородок. Или, как вариант, можно снять двери, а содержание скрыть за шторкой.
Если на кухне не хватает выдвижных ящиков, то их можно в готовом виде приобрести в мебельном магазине или заказать по индивидуальным замерам. После чего все они аккуратно устанавливаются в шкаф, позволяя увеличить зону хранения посуды, различных кухонных инструментов и прочего.Или же внутри делаются полки, предназначенные для емкостей с сыпучими продуктами.
Декорирование
Как только все детали будут собраны и закреплены, приступают к декорированию объекта. Для этого используется краска, на фасады приклеиваются молдинги, наносятся различные узоры с помощью трафарета и многое другое. Все зависит от личных пожеланий и общего интерьера комнаты.
Многие люди склонны к утилизации старой мебели без мысли о том, что ее можно как-то преобразить. Такое решение радикального избавления от нее ошибочно, ведь из нее получаются неповторимые элементы для оформления интерьера.
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