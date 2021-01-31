Кухонный фартук из полотенца

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Сшить фартук не составит никакого труда, ведь края полотенца уже обработаны.
Для этого проекта понадобится кухонное полотенце — убедитесь, что оно достаточного размера, чтобы сделать из него фартук, приложив полотенце к себе. Дополнительно нужна ткань для завязок. Также можно взять прочную тесьму шириной около 2,5 см. Кстати, вы можете купить несколько полотенец и из одного из них сделать фартук: получится комплект.
Вам потребуется:
полотенце достаточного размера;
ткань или тесьма для завязок;
линейка и мелок;
портновские ножницы;
утюг и гладильная доска;
швейная машина и нитки.
Шаг 1
Полотнеце отутюжьте и расположите на рабочей поверхности изнанкой вверх, верхней короткой стороной вверх. Отмерьте сверху по 25 см по длинным сторонам и поставьте метки. Найдите центральную вертикальную линию (для этого сложите полотенце пополам вдоль) и отмерьте от неё по 11,5 см по верхнему краю вправо и влево., поставьте метки. По линиям между меток загните уголки полотенца на изнанку и заутюжьте.
Вы можете пристрочить эти углы к фартуку или обрезать ненужное, оставив припуски, и обработать, подвернув дважды.
Шаг 2
Для завязок нужны 3 детали из ткани-компаньона:
— 2 для завязок на талию 68,5 x 9 см;
— 1 для петли 53 x 9 см.
Каждую деталь сложите вдоль длинной стороны пополам лицом внутрь и стачайте по длинной и 1 короткой стороне с припуском 1,3 см. Срежьте уголки. Через оставшуюся открытой короткую сторону выверните завязки и приутюжьте швы. Концы открытых коротких краёв заправьте внутрь и зафиксируйте строчками.
Если вы делаете завязки из тесьмы, отрежьте нужные отрезки тесьмы и обработайте открытые края.
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