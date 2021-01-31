Кухонный фартук из полотенца

Сшить фартук не составит никакого труда, ведь края полотенца уже обработаны.

Для этого проекта понадобится кухонное полотенце — убедитесь, что оно достаточного размера, чтобы сделать из него фартук, приложив полотенце к себе. Дополнительно нужна ткань для завязок. Также можно взять прочную тесьму шириной около 2,5 см. Кстати, вы можете купить несколько полотенец и из одного из них сделать фартук: получится комплект.

Вам потребуется:

полотенце достаточного размера;

ткань или тесьма для завязок;

линейка и мелок;

портновские ножницы;

утюг и гладильная доска;

швейная машина и нитки.

Шаг 1

Полотнеце отутюжьте и расположите на рабочей поверхности изнанкой вверх, верхней короткой стороной вверх. Отмерьте сверху по 25 см по длинным сторонам и поставьте метки. Найдите центральную вертикальную линию (для этого сложите полотенце пополам вдоль) и отмерьте от неё по 11,5 см по верхнему краю вправо и влево., поставьте метки. По линиям между меток загните уголки полотенца на изнанку и заутюжьте.

Вы можете пристрочить эти углы к фартуку или обрезать ненужное, оставив припуски, и обработать, подвернув дважды.

Шаг 2

Для завязок нужны 3 детали из ткани-компаньона:

— 2 для завязок на талию 68,5 x 9 см;

— 1 для петли 53 x 9 см.

Каждую деталь сложите вдоль длинной стороны пополам лицом внутрь и стачайте по длинной и 1 короткой стороне с припуском 1,3 см. Срежьте уголки. Через оставшуюся открытой короткую сторону выверните завязки и приутюжьте швы. Концы открытых коротких краёв заправьте внутрь и зафиксируйте строчками.

Если вы делаете завязки из тесьмы, отрежьте нужные отрезки тесьмы и обработайте открытые края.

Шаг 3

Остаётся пришить петлю и завязки к фартуку.

По инф. sam.mirtesen.ru

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