Кровать-тахта своими руками

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Основное отличие кровати-тахты от обычной кровати заключается в том, что ее можно использовать не только для сна, а еще и в качестве дополнительного посадочного места в гостиной в виде дивана.
В мебельных магазинах представлено большое количество разных видов, которые порадуют своей всевозможной цветовой гаммой, размерами и формами. Если отдается предпочтение предметам, созданным по индивидуальным параметрам, то можно сделать тахту своими руками.
Кровать-тахта созданная самостоятельно в полной мере удовлетворит пожелания и гармонично впишется в уникальную атмосферу дома и в общий интерьер комнаты. Так же, конструкция включает дополнительную спинку для упора, которая располагается в изголовье (по всей длине или изголовью).
Чтобы сделать конструкцию своими руками, специалисты рекомендуют с особым вниманием и ответственностью подойти к выбору основного материала и фурнитуры.
Основные моменты, которые нужно учитывать во время создания тахты
Изготовить тахту на самом деле не так уж и сложно. Весь процесс состоит из 3х этапов. Предварительно, можно описать их на бумаге, что в значительной степени облегчит выполнение поставленной задачи:
Изготавливается основной каркас.
Объем набивается непосредственно с применением поролона.
Обивка предмета интерьера.
Перед началом работы желательно приобрести и раздобыть все необходимые материалы и инструменты, чтобы во время сборки не отвлекаться на их поиск. Так же стоит найти определенные аксессуары, которые придадут индивидуальности и насытят тахту особым стилем. Для сочетания габаритов нужно составить схему – они напрямую связаны с размером матраса.
Важно! Матрас придется приобрести в специализированном или мебельном магазине так, как не получится самостоятельно создать качественное изделие.
Из материалов понадобиться:
фанера, доски, бруски;
наполнитель (например, поролон);
синтепоновое волокно;
полотна ткани;
пуговицы и другие аксессуары для декорирования.
Ножки делаются самостоятельно с использованием бруска. Если нет желания возится с подгонами формы, то можно приобрести готовые ножки в специализированных магазинах. Выбор порадует своим разнообразием, формами и основным материалом. В таких магазинах располагается не только отечественная, но и фурнитура зарубежных производителей.
Чтобы тахта гармонично вписалась в общий интерьер комнаты, ткань для обивки нужно выбирать со всей серьезностью и учитывать цветовую гамму стен, потолка и мебели. От цвета и качества тканевого волокна зависит то, как кровать-тахта может гармонично дополнить и вписаться в интерьер. Желательно выбирать ткань, которая легко поддается чистке и никак не деформируется во время механических действий.
После подготовительных мероприятий, приступают непосредственно к сборке. Сначала нужно скрепить боковые части, которые расположатся на каркасе. Каркас обязательно проверяют на прочность, а все крепления дополнительно смазывают строительным клеем.
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