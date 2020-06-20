Кресло-качалка из фанеры, чертежи для изготовления

Представьте, что у вас потек смеситель в ванной или на кухне, а воду перекрыть вы не в состоянии. Шаровой кран холодного водоснабжения, который поставлен в начале вашей разводки от домового стояка, не закрывается полностью. Знакомая ситуация? Наверняка многие, кто в ней оказался, в панике звонили в управляющую компанию, обзванивали доски объявлений или попросту искали по знакомым сантехника, который бы справился с этой задачей.