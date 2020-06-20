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Кресло-качалка из фанеры, чертежи для изготовления
По инф. eurosamodelki.ru   
20 Июня 2020 г.
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Пошаговая инструкция с фото как сделать кресло-качалку из фанеры своими руками.

Кресло-качалка из фанеры, чертежи для изготовления

1

Чертежи кресла-качалки

2

3

4

Процесс изготовления кресла-качалки из фанеры

1. Переносим шаблоны заготовок на листы фанеры.

2. Выпиливаем элементы.

5

3. Тщательно шлифуем.

6

4. Скручиваем элементы кресла-качалки саморезами.

7

Как видим, ничего сложного нет.

8

Практически готовое изделие.

9

Далее следует нанести лако-красочное покрытие.

По инф. eurosamodelki.ru

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    Пошаговая инструкция с фото как сделать кресло-качалку из фанеры своими руками.
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