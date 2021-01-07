Красивое панно на стену из старой оконной рамы

Пластиковые окна помогли людям изменить жизнь в лучшую сторону- они портятся реже, поломок происходит крайне мало, а потому, деревянные окна постепенно уходят на второй план. Остается людям менять устаревшие деревянные рамы на пластиковые стеклопакеты, которые помогают удерживать тепло в помещении на более высоком уровне. Но не стоит поспешно принимать решения с выкидыванием старых деревянных рам от окон на свалку, так как можно использовать их для создания дополнительного уюта в квартире или доме. Старая оконная деревянная рама это не мусор, а инструмент для самореализации, который может освоить практически каждый человек, сидя дома, переживая все прелести мировой пандемии.

Что понадобится для того, чтобы из старой деревянной оконной рамы сделать креативное панно?

На самом деле советовать тут очень сложно, так как можно сделать красочное панно для декорирования помещения практически из всего, что угодно. Взяв различные старые вещи, например, старые рубашки разных цветов, можно использовать вырезки из них в качестве элементов для составления панно. А деревянная оконная рама прекрасным образом украсить сотворенное своими руками чудо. Для создания панно понадобятся:

Красочные яркие лоскуты от различной одежды; Деревянная оконная рама; Клей бумажный; Картонка из-под старой коробки, размер которой должен быть под размер оконной деревянной рамы; Обычные гвоздики небольшого размера;

Достаточно доступные материалы, а времени у людей крайне много.

К тому же, если нет старой деревянной рамы, можно использовать обычные деревянные рейки, купленные в интернет-магазине. С помощью наждачной бумаги можно очистить красочный глянцевый лаковый слой, чтобы придать рейкам вид потертости и изношенности.

Процесс изготовления креативного панно из деревянной оконной рамы

Процесс изготовления панно из разноцветных лоскутов тканей крайне прост. Стоит вырезать разных размеров прямоугольники и даже кружки из старой разноцветной одежды, и затем с помощью бумажного клея приклеить их произвольным порядком на картонную основу.

В итоге можно получить красочное креативное панно, которое будет будоражить воображение каждого смотрящего на него. Приделать картонку с приклеенными лоскуточками к деревянной раме можно с помощью гвоздей. Не стоит брать крупные гвозди. Даже если ширина рамы достаточно значительная. Нужно лишь зафиксировать картонку на раме, чтобы можно было создать в некотором роде картину.

Стоит также отметить, что если старая оконная деревянная рама слишком побита и имеет на своей поверхности избыток облупившейся краски, то излишки стоит обязательно убрать, так как старая краска может отходить и мусорить вокруг панно.

Стоит помнить, что создать панно в домашних условиях крайне просто, и не стоит ограничивать свое воображение лоскутами тканей, так как можно взять материал и из старых разноцветных пластиковых бутылок, а также использовать стеклянную разноцветную тару из-под пива и вина. Не нужно ограничиваться лоскутами тканей, хотя эти материалы самые простые в использовании и панно может быть сделано куда быстрее.

Если работать с стеклом и старыми стеклянными бутылками, то тут нужно уметь пользоваться стеклорезом, а также уметь правильно шлифовать полученные стеклянные элементы. В итоге панно должно пестреть красками и разнообразными формами, привлекать внимание своей особенной креативностью и яркостью.

И стоит поверить в то, что каждый может в себе открыть настоящего художника, если будет самостоятельно изготавливать различные панно, обрамляя их деревянными старыми оконными рамами.

По инф. sam.mirtesen.ru

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