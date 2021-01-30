Красивая валентинка с разворотом своими руками

День святого Валентина, покровителя влюбленных, отмечают 14 февраля. Предлагаю за ранее позаботиться о подарке и сделать его своими руками. Чтобы подарить запоминающуюся валентинку нужно сделать её максимально необычно или красиво.

Сердце с разворотом в виде цветка идеально подойдёт для создания самого приятного впечатления в этот день. Можно поэкспериментировать с цветом бумаги, но красный цвет будет привычнее для этой поделки.

Эту модель валентинки можно сделать в нескольких экземплярах и подарить всем, кого вы любите.

По инф. sdelairukami.ru

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