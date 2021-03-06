Коврики, которые не надо ни шить, ни вязать

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Из инструментов нам понадобятся картонные полоски, острые ножницы и клеевой пистолет. Из материалов - шерстяная, акриловая или смесовая пряжа и плотная ткань - основа, того размера, какого хотим сделать коврик, в данном случае 38 на 65 см.
Итак, приступим.
1. Берём вместе две картонные полоски 3 см на 38 см, начинаем их обматывать плотно, виток к витку нашей пряжей. Наматываем в один слой. Это важно для последующего качественного приклеивания ниток к ткани. Можно утилизировать остатки ниток, чередовать разные цвета.
Сколько таких заготовок нужно сделать - зависит от размера коврика. Здесь конкретно - 40 шт.
2. На следующем этапе нам понадобиться клеевой пистолет. Клей наносим на ребро заготовки и приклеиваем на ткань-основу, параллельно одной из сторон.
3. Теперь возьмем ножницы с острыми кончиками.
Немного раздвигаем полоски картона, между ними продвигаем ножницы и разрезаем нити. Когда нитки разрезаны, убираем картонные полоски.
4. Продолжим заполнять поверхность далее, приклеивая заготовки, разрезая нитки и убирая полоски картона.
В результате получается вот такой коврик
Вот такая простая технология позволяет получить коврики разных форм и расцветок, на любой вкус, под любой интерьер.
Хочу показать один способ создания ковриков из пряжи, который меня удивил своей легкостью, простотой изготовления. При этом способе не требуются ни спицы, ни крючок, ни иголки. А получившиеся пушистые цветные коврики способны наполнить уютом любой уголок в доме.
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