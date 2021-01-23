Корректировка выкройки брюк при полных бёдрах

Брюки слишком плотно сидят в бедрах, боковые швы натягиваются и смещаются вперед? Мы расскажем, как исправить эту проблему, какие необходимо внести корректировки в выкройку.

Для этого необходимо расширить выкройку передней половинки брюк

Шаг 1

Сначала вычертить линию середины. Для этого выкройку сложить вдоль, совместив линии бокового и шагового швов. Сгиб является линией середины передней половинки брюк.

Вычертить три горизонтальные вспомогательные линии точно под прямым углом к линии середины:

первая линия — в верхней точке шагового шва,

вторая — в области колена

и третья — точно посередине между двумя этими линиями.

Выкройку разрезать по вертикальной линии середины сверху до нижней горизонтальной линии и по каждой горизонтальной линии от середины вплотную к боковому/шаговому срезу.

Шаг 2

Между первым и вторым (считая сверху) горизонтальными разрезами вдоль вертикального разреза равномерно добавить недостающую ширину.

От первого горизонтального разреза до верхего среза и от второго горизонтального разреза вниз до третьего прибавка имеет форму клина.

Линию верхнего среза плавно выровнять.

Вычертить новую линию направления долевой нити от верхнего среза вниз точно посередине прибавки.

Советы

После корректировки выкройки лучше сначала сшить пробную модель из дешевой ткани.

Возможно, придется вносить дополнительные изменения.

В случае готовых брюк недостающую ширину можно получить только за счет припусков боковых и шаговых швов.

По инф. sam.mirtesen.ru

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