Помочь нашим пернатым братьям пережить неблагоприятное время года не составит много труда, ведь смастерить кормушку своими руками для птиц может каждый. Особенно хорошо привлечь к этому детей, и тогда это занятие будет не только увлекательным но и развивающим.

Как сделать кормушку для птиц

Сделать кормушку для птиц своими руками можно из любого подручного материала: пакет из под молока или сока, пластиковая бутылка, и их изготовление займет не более пяти минут Вашего времени. Но предлагаемый вариант кормушки из дерева, будет не только выполнять свою основную функцию, но и станет украшением вашего сада, дачного участка или балкона.

Для изготовления кормушки для птиц своими руками подойдет дерево толщиной 16-20 мм. Можно использовать и фанеру (желательно влагостойкую).

Боковые стенки кормушки изготавливаются по чертежу см. ниже. Пазы для оргстекла прорезаются фрезерной машинкой на глубину 4 мм.

Если у вас нет ручного фрезера, тогда боковые панели из оргстекла можно прикрепить к торцу боковых стенок (поз. 5) на шурупы. В таком случае размеры оргстекла нужно будет увеличить до 160 х 260 мм.

А можно и вовсе обойтись без оргстекла, только в таком случае необходимо будет каждый день подсыпать еду для пернатых друзей.

Все эти детали можно вырезать из доски шириной 20 см. и длинной 200 см.

Все детали между собой соединяются при помощи саморезов. Можно использовать деревянные шканты и клей.

Не забываем тщательно зашкуривать все углы деталей.

В бортиках поз. 8, по краям сверлим отверстия диаметром 10 мм. В данное отверстие вставляется круглая планка, которая будет служить жердочкой для птиц.

Отдельно собирается правая половинка крыши и конек в единое целое. Хребет в данном случае послужит ребром жесткости одновременно придавая нашей кормушке элегантный вид.

Левая половинка крыши крепится к боковым стенкам намертво.

Соединение левой части крыши и правой происходит при помощи мебельных петель (рояльная петля).

Кормушка для птиц своими руками готова. Остается только покрасить краской, чтобы защитить дерево от атмосферного воздействия.

После установки кормушки, открываем крышку и засыпаем корм. Из-за щели 10 мм. между дном и оргстеклом, корм будет по тихоньку высыпаться. И по мере того как птицы будут его клевать, содержимое кормушки будет постепенно уменьшаться. Такую кормушку достаточно один раз заправить и еды для птиц хватит на пару недель. Причем вы всегда будете видеть, есть ли в кормушке еда или нет.

Такую кормушку легко переделать и в летнее время использовать в качестве скворечника. Для этого достаточно заколотить боковые стенки (чтобы они не были прозрачными), и вырезать леток в боковой стенке.

Теперь Вы знаете как сделать кормушку для птиц.

Остается вопрос чем кормить птичек

Традиционный корм для птиц в зимнее время – овес, семечки подсолнечника, просо, крошки пшеничного хлеба, пшено, сушеные ягоды, кусочки фруктов. А вот ржаной хлеб, кожуру бананов и цитрусовых птицам лучше не давать – это опасно для их здоровья.

По инф. sam.mirtesen.ru

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