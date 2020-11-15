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Как сделать кормушку для птиц
Сделать кормушку для птиц своими руками можно из любого подручного материала: пакет из под молока или сока, пластиковая бутылка, и их изготовление займет не более пяти минут Вашего времени. Но предлагаемый вариант кормушки из дерева, будет не только выполнять свою основную функцию, но и станет украшением вашего сада, дачного участка или балкона.
Для изготовления кормушки для птиц своими руками подойдет дерево толщиной 16-20 мм. Можно использовать и фанеру (желательно влагостойкую).
Боковые стенки кормушки изготавливаются по чертежу см. ниже. Пазы для оргстекла прорезаются фрезерной машинкой на глубину 4 мм.
Если у вас нет ручного фрезера, тогда боковые панели из оргстекла можно прикрепить к торцу боковых стенок (поз. 5) на шурупы. В таком случае размеры оргстекла нужно будет увеличить до 160 х 260 мм.
А можно и вовсе обойтись без оргстекла, только в таком случае необходимо будет каждый день подсыпать еду для пернатых друзей.
Все эти детали можно вырезать из доски шириной 20 см. и длинной 200 см.
Все детали между собой соединяются при помощи саморезов. Можно использовать деревянные шканты и клей.
Не забываем тщательно зашкуривать все углы деталей.
В бортиках поз. 8, по краям сверлим отверстия диаметром 10 мм. В данное отверстие вставляется круглая планка, которая будет служить жердочкой для птиц.
Отдельно собирается правая половинка крыши и конек в единое целое. Хребет в данном случае послужит ребром жесткости одновременно придавая нашей кормушке элегантный вид.
Левая половинка крыши крепится к боковым стенкам намертво.
Соединение левой части крыши и правой происходит при помощи мебельных петель (рояльная петля).
Кормушка для птиц своими руками готова. Остается только покрасить краской, чтобы защитить дерево от атмосферного воздействия.
После установки кормушки, открываем крышку и засыпаем корм. Из-за щели 10 мм. между дном и оргстеклом, корм будет по тихоньку высыпаться. И по мере того как птицы будут его клевать, содержимое кормушки будет постепенно уменьшаться. Такую кормушку достаточно один раз заправить и еды для птиц хватит на пару недель. Причем вы всегда будете видеть, есть ли в кормушке еда или нет.
Такую кормушку легко переделать и в летнее время использовать в качестве скворечника. Для этого достаточно заколотить боковые стенки (чтобы они не были прозрачными), и вырезать леток в боковой стенке.
Теперь Вы знаете как сделать кормушку для птиц.
Остается вопрос чем кормить птичек
Традиционный корм для птиц в зимнее время – овес, семечки подсолнечника, просо, крошки пшеничного хлеба, пшено, сушеные ягоды, кусочки фруктов. А вот ржаной хлеб, кожуру бананов и цитрусовых птицам лучше не давать – это опасно для их здоровья.
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