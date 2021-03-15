Комбинезон для любимой собаки

Сделайте роскошные декоративные пасхальные яйца, и они год за годом будут украшать ваш дом или станут оригинальным подарком! Интересная фактура пробуждает желание немедленно к ним прикоснуться, а винтажный стиль и золотая патина делает их роскошными. Для проекта понадобятся пластиковая или любая иная основа, силиконовые молды, акриловые краски и клеевой пистолет. Всё это легко можно приобрести в магазинах для творчества или через интернет.