Старые покрышки можно использовать с пользой, после того как они отслужили свою службу в угоду автомобилю, еще не один год. Конечно же, большую часть своей дальнейшей службы они проводят на даче. Сегодня мы будем делать клумбы из старых покрышек своими руками.

Материалы

Перед началом работ приготовьте:

старую покрышку;

острый нож;

лобзик;

пилу.

Шаг 1. Обрезка покрышки

Сделав ножом надрез на боковой части покрышки, вставьте в него электрический лобзик и уверенно двигаясь по кругу отрежьте полностью боковую часть с одной стороны.

Шаг 2. Изготовление клумбы

Получившаяся покрышка станет основанием для клумбы. У нее для этого имеется все необходимое: высокие борта, которые будут удерживать почву, нижняя боковая часть, которая будет задерживать часть воды при поливе, не позволяя ей полностью уйти в почву под клумбой. Также есть и приличных размеров круглое отверстие, которое исполнит роль дренажа, обеспечив приток воздуха.

Покрышку теперь следует перенести в место, где по замыслу будет находиться ваша клумба. Далее ее нужно засыпать почвой и высадить цветы, зелень и прочее.

Шаг 3. Использование боковины от покрышки

В случае с этой самоделкой, производство будет полностью безотходным. Отрезанная боковина от покрышки также послужит благому делу.

Итак, саму боковину мы поместим в основание дерева, собрав разрыхленную почву. Она исполнит роль такой же клумбы. Хорошо, если дерево у вас совсем маленькое, а боковина от покрышки большая. Тогда ее нужно «изнаночной стороной» вверх одеть на дерево, уложив в основание.

Если дерево больше покрышки и крона его не позволит продеть покрышку просто так, разрежьте боковину пилой. Во время данного процесса нужно быть аккуратным, так как боковины некоторых покрышек внутри имеют стальные ленты. Они могут нанести раны. Для пущей безопасности, рекомендуем надеть защитные перчатки.

После того, как разрез сделан, боковину покрышки также уложите в основание дерева.

По инф. rukikryki.ru

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