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Как зашить дырку аккуратно потайным швом
По инф. sam.mirtesen.ru   
10 Марта 2021 г.
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Зашить порванную одежду аккуратно не так сложно, если пользоваться небольшой хитростью. Зная этот секрет, с задачей справится даже человек, который никогда раньше не шил. Это умение позволит починить любимую одежду, причем так, что место ремонта останется незаметным.

Как зашить дырку аккуратно потайным швом 

Что потребуется:

  • скотч;
  • нитка;
  • тонкая иголка.

Как зашить дырку в одежде потайным швом

Одежду нужно вывернуть наизнанку, разложить ровно и соединить рваные края дырки, чтобы они прилегали стык к стыку. Затем сверху они закрепляются лоскутом скотча.
Одежда выворачивается снова на лицевую сторону. После этого нужно еще раз поправить ткань. Это один из самых важных этапов, поэтому если не получилось, то лучше повторить все заново с новым кусочком скотча.

Как зашить дырку аккуратно потайным швом

Далее берется нитка в тон ткани и самая тонкая иголка. На краю нитки делается небольшой узелок. Место разрыва с изнанки подпирается пальцами. Затем игла выравнивается параллельно разрыву и заводится в него так, чтобы ее кончик вышел перед дыркой. Скотч при этом прокалывать нельзя. Стоит задача зацепиться узелком так, чтобы это было незаметно.

Как зашить дырку аккуратно потайным швом

Дальше нужно захватить иголкой ткань перед разрывом и за ним. Сначала требуется подцеплять по пару ниточек. Стежки делаются очень близко друг к другу.

Их длина постепенно увеличивается до центра дырки, а затем снова уменьшается до ее конца. Скотч при этом служит ограничителем, прокалывать его нельзя. Игла каждый раз заводится только с одной стороны.

Как зашить дырку аккуратно потайным швом

Как зашить дырку аккуратно потайным швом

Как зашить дырку аккуратно потайным швом

Прошив дырку до края и немного дальше, нужно придерживая ткань вытянуть нить. В результате разрыв затянется.

Как зашить дырку аккуратно потайным швом

Как зашить дырку аккуратно потайным швом

От стежков останутся маленькие точки. Если нить выбрана в тон, то это будет незаметно. Останься просто сорвать скотч, вывести иглу на изнанку и сделать закрепку.

Как зашить дырку аккуратно потайным швом

Смотрите видео

По инф. sam.mirtesen.ru

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  • Как зашить дырку аккуратно потайным швом
    Зашить порванную одежду аккуратно не так сложно, если пользоваться небольшой хитростью. Зная этот секрет, с задачей справится даже человек, который никогда раньше не шил. Это умение позволит починить любимую одежду, причем так, что место ремонта останется незаметным.
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