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Как закрыть шаровой кран, если он заклинил (видео)
По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru   
18 Июня 2020 г.
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Представьте, что у вас потек смеситель в ванной или на кухне, а воду перекрыть вы не в состоянии. Шаровой кран холодного водоснабжения, который поставлен в начале вашей разводки от домового стояка, не закрывается полностью. Знакомая ситуация? Наверняка многие, кто в ней оказался, в панике звонили в управляющую компанию, обзванивали доски объявлений или попросту искали по знакомым сантехника, который бы справился с этой задачей.

Как закрыть шаровой кран, если он заклинил 

На самом деле это явление не такое уж и редкое. И это несмотря на то, что современные шаровые краны являются практически венцом сантехнической мысли. Их применение практически стандартизировано. Ни одна домовая или квартирная разводка не обходится без шаровых кранов для холодной и горячей воды. В чем же тогда дело и почему до сих пор случаются такие аварийные ситуации? Давайте разбираться вместе.

Устройство шарового крана

Основа крана – латунный полированный шар со сквозным отверстием и фигурной выемкой под шток. Поворот у данного типа кранов предусмотрен в пределах 90 градусов. Движение шара внутри корпуса смягчают фторопластовые или тефлоновые прокладки, называемые седлами. Герметизирует шток прижимная втулка с наружной резьбой и гайкой на конце. Корпус крана может быть цельным или разделенным на две части, соединяемые резьбой. Чаще всего его производят из латуни, выбирая для стенок толщину с запасом прочности. Но существуют и дешевые модели. Корпус у них сделан из силумина или облегченной латуни, на котором производитель попросту сэкономил.

shema

Способ реанимации шарового крана

Справедливости ради предупреждаем заранее, что этот вариант не дает 100%-й гарантии восстановления работы шарового крана. Однако это действительно самый правильный путь, которому стоит следовать перед его заменой.

Для начала стоит попытаться разработать вентиль крана от руки. Если результат нулевой, не стоит насиловать кран и применять для этого плоскогубцы или разводные ключи, проворачивая ручку-бабочку на излом с усилием. От этого может быть только хуже, ведь вы можете не знать из чего сделан сам кран – из качественной латуни или дешевого силумина. Последний, кстати, ломается на раз-два, стоит только прикоснуться к нему каким-нибудь рычагом, и очень быстро превращает санузел и целые квартиры в бассейн с холодной водой.

Итак, отвинчиваем еврогайку и снимаем ручку-бабочку. Под ней расположена верхушка штока крана. В некоторых кранах присутствует прижимная втулка под шестигранник, которая давит на сальник внутри крана. В случае, когда шток поворачивается с трудом, эту втулку необходимо слегка ослабить.

Далее разводным ключом аккуратно, не спеша разрабатываем шток, поворачивая его из стороны в сторону. Не стоит в этом случае делать резких движений, иначе вы рискуете сломать шток или шар, что приведет полной поломке и заклиниванию вентиля крана.

Во время такой процедуры могут образоваться легкие потеки воды на верхушке крана. Это нормальное явление если учесть, что прижимная втулка ослаблена.

Чтобы проверить исправность крана, необходимо поместить бабочку на ее посадочное место, и попробовать провернуть с ней вентиль. Ориентируясь по рискам на корпусе, вы сразу увидите результат. Если удается повернуть вентиль до упора, закручиваем прижимную втулку и ставим бабочку на место.

Практические советы

Чтобы не попасть в ситуацию коксования крана известковыми или металлическими осадками, необходимо 1-2 раза в месяц разрабатывать его, поворачивая вентиль до максимальных отметок.

Используйте только качественную запорную фурнитуру проверенных производителей. Не экономьте на таких элементах как шаровые краны, ведь их поломка может стоить очень дорого.

Если вы сомневаетесь в своих сантехнических способностях, держите наготове телефон знакомого сантехника, который сможет выручить в трудную минуту и заменить неисправный шаровой кран без фатальных последствий.

Смотрите видео

По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru

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  • Как закрыть шаровой кран, если он заклинил (видео)
    Представьте, что у вас потек смеситель в ванной или на кухне, а воду перекрыть вы не в состоянии. Шаровой кран холодного водоснабжения, который поставлен в начале вашей разводки от домового стояка, не закрывается полностью. Знакомая ситуация? Наверняка многие, кто в ней оказался, в панике звонили в управляющую компанию, обзванивали доски объявлений или попросту искали по знакомым сантехника, который бы справился с этой задачей.
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