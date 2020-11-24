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Как сделать сушилку для обуви своими руками
По инф. sdelairukami.mirtesen.ru   
24 Ноября 2020 г.
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Сушилка для обуви — вещь очень полезная. Причем пригодится она не только осенью или зимой, но и в другое время года. В общем, актуальная данная самоделка круглый год.

Как сделать сушилку для обуви своими руками

В сегодняшней статье автор поделится идеей, как сделать сушилку для обуви своими руками. И затраты на ее изготовления будут меньше, чем покупка заводской сушилки.

Чтобы сделать бюджетную сушилку для домашнего пользования, автор использовал следующие материалы:

  • 4 пластиковых тройника 110/50 мм;
  • 4 пластиковых тройника 50/50 мм;
  • 2 заглушки диаметром 50 мм;
  • 1 заглушка диаметром 110 мм;
  • 2 хомута с креплениями для пластиковых труб;
  • керамический электропатрон;
  • лампа накаливания 100 Вт;
  • вентилятор диаметром 100 мм (мощность — 14 Вт).

Родное металлическое крепление с патрона для лампочки автор снял, и вместо него установил алюминиевую деталь от детского конструктора.

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Вы можете использовать и любую другую пластину, главное, чтобы она была больше диаметра тройника 110/50 мм.

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Приступаем к работе

Пластина с патроном крепится внутри тройника. Причем закрепить его нужно таким образом, чтобы вентилятор не касался самого патрона.

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Между внутренней стенкой пластикового тройника и корпусом вентилятора мастер установил дверной уплотнитель.

Выполняем необходимые электромонтажные работы, потом вкручиваем лампочку в патрон и проверяем работоспособность системы.

Процесс сборки

Два хомута с креплениями мастер прикручивает к отрезкам доски. В один из хомутов вставляем основную часть конструкции — пластиковый тройник с электропатроном и вентилятором.

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После этого собираем всю конструкцию целиком, как показано на фото ниже. Резиновые кольца желательно смазать вазелином, что существенно упростит сборку.

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Далее вставляем тройники 50/50 мм, предварительно просверлив с одной из сторон отверстия — для лучшего рассеивания теплого воздуха.

7

Если вам нужно просушить только одну или две пары обуви (данная сушилка рассчитана на 4 пары), то отверстия в неиспользуемых тройниках можно заглушить, и обувь будет сохнуть быстрее.

8

Пошаговый процесс изготовления самодельной сушилки можно посмотреть на видео ниже. Идеей поделился автор YouTube канала Sasha Ternopolskiy.

По инф. sdelairukami.mirtesen.ru

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  • Как сделать сушилку для обуви своими руками
    Сушилка для обуви — вещь очень полезная. Причем пригодится она не только осенью или зимой, но и в другое время года. В общем, актуальная данная самоделка круглый год.
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