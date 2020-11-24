Сушилка для обуви — вещь очень полезная. Причем пригодится она не только осенью или зимой, но и в другое время года. В общем, актуальная данная самоделка круглый год.

В сегодняшней статье автор поделится идеей, как сделать сушилку для обуви своими руками. И затраты на ее изготовления будут меньше, чем покупка заводской сушилки.

Чтобы сделать бюджетную сушилку для домашнего пользования, автор использовал следующие материалы:

4 пластиковых тройника 110/50 мм;

4 пластиковых тройника 50/50 мм;

2 заглушки диаметром 50 мм;

1 заглушка диаметром 110 мм;

2 хомута с креплениями для пластиковых труб;

керамический электропатрон;

лампа накаливания 100 Вт;

вентилятор диаметром 100 мм (мощность — 14 Вт).

Родное металлическое крепление с патрона для лампочки автор снял, и вместо него установил алюминиевую деталь от детского конструктора.

Вы можете использовать и любую другую пластину, главное, чтобы она была больше диаметра тройника 110/50 мм.

Приступаем к работе

Пластина с патроном крепится внутри тройника. Причем закрепить его нужно таким образом, чтобы вентилятор не касался самого патрона.

Между внутренней стенкой пластикового тройника и корпусом вентилятора мастер установил дверной уплотнитель.

Выполняем необходимые электромонтажные работы, потом вкручиваем лампочку в патрон и проверяем работоспособность системы.

Процесс сборки

Два хомута с креплениями мастер прикручивает к отрезкам доски. В один из хомутов вставляем основную часть конструкции — пластиковый тройник с электропатроном и вентилятором.

После этого собираем всю конструкцию целиком, как показано на фото ниже. Резиновые кольца желательно смазать вазелином, что существенно упростит сборку.

Далее вставляем тройники 50/50 мм, предварительно просверлив с одной из сторон отверстия — для лучшего рассеивания теплого воздуха.

Если вам нужно просушить только одну или две пары обуви (данная сушилка рассчитана на 4 пары), то отверстия в неиспользуемых тройниках можно заглушить, и обувь будет сохнуть быстрее.

Пошаговый процесс изготовления самодельной сушилки можно посмотреть на видео ниже. Идеей поделился автор YouTube канала Sasha Ternopolskiy.

По инф. sdelairukami.mirtesen.ru

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