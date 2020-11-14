Как сделать приспособление, которое поможет передвигать тяжелую мебель или технику без усилий

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При необходимости передвинуть холодильник, стиральную машину, комод, шкаф или диван, можно изготовить специальную воздушную подушку. Она будет приподымать тяжести над полом и достаточно легко скользить по нему, в разы снижая прикладываемые усилия для передвижения.
Материалы:
- Электронасос для лодок - http://ali.pub/57z2c3
- фанера 8 мм;
- прорезиненная с одной стороны ткань;
- подложка из вспененного полиэтилена.
Процесс изготовления транспортировочной воздушной подушки
Из фанеры делается платформа подушки. Ее размер может быть любой. В данном случае выбраны габариты 60х45 см. На фанере шлифуются все плоскости и скругляются грани.
Ближе к краю в ней просверливается отверстие под патрубок электронасоса для накачки лодок или матрасов.
По размеру фанеры вырезаются накладки из вспененного полиэтилена. Их общая толщина должна составить 20 мм. Далее подготавливается отрезок ткани, не пропускающей воздух. Он должен быть больший за основание на 10 см с каждой стороны. Идеально для этого подходит старый надувной матрас. С одной стороны его ткань бархатная, а с другой прорезиненная. Необходимо уложить ткань, сверху подложку из вспененного полиэтилена, затем фанеру.
После этого ткань подворачивается и вклеивается на основание.
Заготовка переворачивается и в ее центре вырезается квадрат до фанеры. Для этого делается отступ от краев по 10 см. На стороне вклейки подворот укрепляется скобами.
Далее на платформу устанавливается насос для накачки лодок. При подаче воздух будет выходить через разрез снизу, приподымая подушку.
Благодаря этому она сможет легко скользить по гладкому полу, даже с тяжестью сверху. Чтобы подушка работала, нужно ставить ее строго по центру для равномерной нагрузки, так она не перекоситься и не сбросит давление. При преодолении рельефных препятствий, к примеру, врезанных в пол полозьев, на них нужно приклеить полиэтиленовую пленку, и тогда платформа не сдуется.
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По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru
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При необходимости передвинуть холодильник, стиральную машину, комод, шкаф или диван, можно изготовить специальную воздушную подушку. Она будет приподымать тяжести над полом и достаточно легко скользить по нему, в разы снижая прикладываемые усилия для передвижения.
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