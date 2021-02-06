Как сделать дорожку на даче своими руками

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Для изготовления плитки оберните дно от любой пластиковой тары полиэтиленовой пленкой.
На дно тары выложите влажный песок и утрамбуйте его. Смажьте силиконовый коврик для раковины с красивым узором любым маслом и уложите его на влажный песок лицевой стороной вниз.
Аккуратно вдавите коврик в песок. Сверху на коврик выложите раствор, приготовленный из одной части цемента М500 и двух частей песка. В раствор поместите любую металлическую сетку и закройте ее еще одним слоем раствора.
Оставьте плитку сохнуть в течение суток, после чего извлеките из формы и очистите песок с помощью жесткой щетки.
Аккуратно удалите коврик, и очистите остатки песка.
Чтобы плитка приобрела декоративный вид, через несколько дней покройте ее слоем акриловой краски для наружных работ с грунтовкой и оформите белой и желтой акриловой краской для наружных работ. Для нанесения краски на плитку удобнее всего использовать губку для мытья посуды.
После высыхания плитки ее можно будет использовать для создания оригинальной садовой дорожки или в качестве стильной подставки для цветов.
Поэтапный процесс изготовления плитки можно посмотреть на видео:
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