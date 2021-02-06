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Как сделать дорожку на даче своими руками
По инф. cpykami.ru   
06 Февраля 2021 г.
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Вещи, сделанные своими руками, — идеальный вариант для оформления участка. При желании даже плитку для дорожек можно сделать самостоятельно, не потратив при этом много времени и денег.

Как сделать дорожку на даче своими руками

Для изготовления плитки оберните дно от любой пластиковой тары полиэтиленовой пленкой.

1

На дно тары выложите влажный песок и утрамбуйте его. Смажьте силиконовый коврик для раковины с красивым узором любым маслом и уложите его на влажный песок лицевой стороной вниз.

2

Аккуратно вдавите коврик в песок. Сверху на коврик выложите раствор, приготовленный из одной части цемента М500 и двух частей песка. В раствор поместите любую металлическую сетку и закройте ее еще одним слоем раствора.

3 

Оставьте плитку сохнуть в течение суток, после чего извлеките из формы и очистите песок с помощью жесткой щетки.

4 

Аккуратно удалите коврик, и очистите остатки песка.

 5

Чтобы плитка приобрела декоративный вид, через несколько дней покройте ее слоем акриловой краски для наружных работ с грунтовкой и оформите белой и желтой акриловой краской для наружных работ. Для нанесения краски на плитку удобнее всего использовать губку для мытья посуды.

6

После высыхания плитки ее можно будет использовать для создания оригинальной садовой дорожки или в качестве стильной подставки для цветов.

Поэтапный процесс изготовления плитки можно посмотреть на видео:

По инф. cpykami.ru

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