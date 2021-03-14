Как сделать декоративные пасхальные яйца

Сделайте роскошные декоративные пасхальные яйца, и они год за годом будут украшать ваш дом или станут оригинальным подарком! Интересная фактура пробуждает желание немедленно к ним прикоснуться, а винтажный стиль и золотая патина делает их роскошными. Для проекта понадобятся пластиковая или любая иная основа, силиконовые молды, акриловые краски и клеевой пистолет. Всё это легко можно приобрести в магазинах для творчества или через интернет.

Заполните углубления в молдах разогретым клеем.

После застывания аккуратно извлеките декор из молда.

Наклейте завитки на яйца-основы при помощи всё того же клеевого пистолета. Поскольку декор получается гибким, он отлично повторяет форму яйца.

Покройте поверхность яйца акриловой краской. При желании вы можете взять перламутровые или наоборот матовые красители. Понадобится как минимум пара слоёв краски.

С помощью губки нанесите небольшое количество золотой акриловой краски на декоративные элементы.

Роскошное пасхальное украшение готово! Ещё больше деталей декорирования яиц — в видео ниже.

По инф. cpykami.ru

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