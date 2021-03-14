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Как сделать декоративные пасхальные яйца
По инф. cpykami.ru   
14 Марта 2021 г.
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Сделайте роскошные декоративные пасхальные яйца, и они год за годом будут украшать ваш дом или станут оригинальным подарком! Интересная фактура пробуждает желание немедленно к ним прикоснуться, а винтажный стиль и золотая патина делает их роскошными. Для проекта понадобятся пластиковая или любая иная основа, силиконовые молды, акриловые краски и клеевой пистолет. Всё это легко можно приобрести в магазинах для творчества или через интернет.

Как сделать декоративные пасхальные яйца

Заполните углубления в молдах разогретым клеем.

Как сделать декоративные пасхальные яйца

После застывания аккуратно извлеките декор из молда.

Как сделать декоративные пасхальные яйца

Наклейте завитки на яйца-основы при помощи всё того же клеевого пистолета. Поскольку декор получается гибким, он отлично повторяет форму яйца.

Как сделать декоративные пасхальные яйца

Покройте поверхность яйца акриловой краской. При желании вы можете взять перламутровые или наоборот матовые красители. Понадобится как минимум пара слоёв краски.

Как сделать декоративные пасхальные яйца

С помощью губки нанесите небольшое количество золотой акриловой краски на декоративные элементы.

Как сделать декоративные пасхальные яйца

Роскошное пасхальное украшение готово! Ещё больше деталей декорирования яиц — в видео ниже.

По инф. cpykami.ru

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  • Как сделать декоративные пасхальные яйца
    Сделайте роскошные декоративные пасхальные яйца, и они год за годом будут украшать ваш дом или станут оригинальным подарком! Интересная фактура пробуждает желание немедленно к ним прикоснуться, а винтажный стиль и золотая патина делает их роскошными. Для проекта понадобятся пластиковая или любая иная основа, силиконовые молды, акриловые краски и клеевой пистолет. Всё это легко можно приобрести в магазинах для творчества или через интернет.
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