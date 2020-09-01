Как просто заменить сломанный бегунок на застёжке-молнии 

Данный способ отремонтировать застежку-молнию прост, как угол. Справится с ним даже человек, не имеющий подобных навыков.

Причем, подходит он как для ремонта молний на карманах сумки, или рюкзака, так и для ремонта обуви. В данном, конкретном мастер-классе, речь пойдёт о застежках типа «молния» на металлической основе. То есть – сами зубья молнии выполнены из металла (латунь) и бегунок (собачка) дюралевый. Такие замки особо распространены. Хотя, принцип ремонта не сильно отличается от полиэтиленовых молний. Некоторые пользователи таких застежек, после выхода из строя этого приспособления, несут вещь в мастерскую, на ремонт. Ну, или же вообще, отправляют в мусорную корзину. Однако поломка может быть незначительной, устранить которую вполне можно самостоятельно. Для начала надо разобраться, в чём заключается проблема. Если на Вашей застёжке «накрылась» сама молния, её зубья, то тут конечно, надо нести мастеру, дабы перешить. То есть, отпарывать старую, и вшивать новую молнию. Но если сломан сам бегунок на молнии, то его можно заменить самостоятельно легко и просто. Очень вероятно (если Вы обратитесь в сервис с такой поломкой), мастер попытается Вас обмануть, и навязать Вам молнию целиком, чтобы Вы заплатили сполна, за новую молнию и за работу, вместо того, чтобы устранить неполадку за пару минут, и за копеечную цену.

Понадобится

Новый бегунок, соответствующий номеру бегунка на молнии.

Нож канцелярский.

Ножницы.

Кусочек алюминиевой пластины, толщиной 1 мм.

Плоскогубцы с тонкими захватами (можно кусачки).

Кусок парафина от свечи.

Замена бегунка

Итак, внимательно осматриваем неисправную молнию.

Если на зубьях нет видимых повреждений, то проблема точно в бегунке. Это на первый взгляд он устроен довольно примитивно. На самом деле, там есть чему оторваться. Могут разойтись соединительные пазы, или оторваться разъединительная перегородка. Металл, из которого сработан бегунок, довольно хрупкий. Если выявленная проблема в бегунке, то его необходимо снять с молнии. Для этого вначале молнии, между вторым и третьим зубцом молнии делаем надрез.

В длину зубца. Ту же процедуру повторяем с противоположной стороны. Далее, тянем сломанный бегунок в направлении распоротых краёв. Он соскользнёт с краёв без проблем.

Теперь нужно вставить в молнию новый бегунок. С этим тоже особых проблем не возникнет, если бегунок подходит. Для информации: у каждой молнии-застёжки, на бегунке стоит номер, соответствующий номерному размеру молнии.

Но бывает, так (особенно на изделиях брендовых марок), что номер на бегунке не указан. Тогда подбираем визуально, максимально похожий бегунок. Купить такой бегунок можно в магазинах бижутерии, или, на крайний случай, у того же мастера в сервисе. Стоит он копейки. Итак, вставляем бегунок. Если всё в порядке, и молния застёгивается, то необходимо тут же придавить соединительные пазы плоскогубцами. Вот так:

Сделать это необходимо потому, что новые бегунки идут с расширенными пазами, для лучшего удобства при установке. Итак, молния работает. Далее нужно соединить разрезанные звенья молнии. Для этого отрезаем от алюминиевой пластины полоску, 2×10 мм. Заостряем с обоих концов, делаем из неё скобу.

Устанавливаем, при помощи плоскогубцев, скобу на месте разрыва. В общем, делаем так, чтоб новый бегунок не доходил до места разрыва.

Кстати, пользоваться в данном случае секундным клеем, вместо алюминиевой скобы, не советую – испортите всю молнию. Ну, и в завершении, натрите зубья молнии парафином.

Можно воском. Это прекрасная смазка для такого вида замков. Можно обработать зубья графитом от простого карандаша, вместо парафина, но это нудно и долго. В общем, решать Вам. Можно использовать любой вид вышеуказанных смазок, кроме машинного и оружейного масла. После применения масла, латунная молния может заедать и заклинивать. Вот таким нехитрым образом можно сэкономить несколько сотен рублей.

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По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru

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