Как превратить обычный овощной ящик в симпатичный ящик для хранения

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Идея же по созданию из овощного контейнера вот такого ящика для хранения отлично подходит каждому, кто хочет красиво организовать порядок дома.
Вам потребуются:
овощной ящик;
картон;
листовой поролон;
ткань;
декор;
швейные принадлежности;
горячий клей
Обычно овощные ящики имеют по бокам выемки для рук, для будущей коробки для хранения они нам не нужны. Поэтому закрываем их с помощью обычного картона, тем самым выравнивания стенку. Для этого вырезаем из картона заготовки подходящей формы и вклеиваем их в эти выемки.
Затем выравниваем также все стенки как снаружи, так и изнутри. Для внешней стороны можно использовать листовой поролон, так коробка будет еще и мягкой. Для внутренней же стороны, лучше все же использовать картон, так как поролон «съест» много ценного для хранения внутреннего пространства. Все вставки фиксируем с помощью горячего клея.
Далее берем ткань для внутреннего подклада будущего ящика, отмеряем необходимое количество и сшиваем ее в цилиндр. Получившийся чулок надеваем на коробку, хорошо расправляем и выделяем все углы, фиксируем ткань с помощью того же горячего клея.
Дно также подготавливаем из картона или поролона, перетягиваем его тканью и устанавливаем на законное место внутри ящика.
Наконец перетягиваем тканью также и внешнюю часть ящика, пришиваем либо приклеиваем ее. Теперь дело останется только за декором: для него можно использовать кружево или даже какую-либо красивую вставку от другого изделия.
А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как превратить обычный овощной ящик в такой симпатичный ящик для хранения.
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