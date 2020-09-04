Как превратить книжный стеллаж в мягкую банкетку для прихожей

Совсем несложно сделать банкету. Получится очень практичная и полезная с двойной функцией банкетка. С одной стороны, банкетка будет функционировать как скамейка, и если ее повернуть, то можно будет использовать как стеллаж.

Итак, ниже представлена пошаговая инструкция, которая поможет превратить простой стеллаж в очень практичную скамью , которая также позволит хранить различные предметы. Кроме того, можно добавить к мебели несколько колес, чтобы можно было легко перемещать банкетку.

Из стеллажа в банкетку

Для создания конструкции сиденья понадобится фанерная доска, в данном случае толщиной 10 мм. После соединения разных деталей с помощью клея и шурупов, нужно будет положить сверку кусок поролона и обивку. Итак, сначала положить стеллаж, установить сидушку и, наконец, поставить колеса.

Инструменты:

Замочная скважина.

Ткань для обивки.

Электрический степлер.

Отвертка.

Монтажные кронштейны.

Кисть.

Ножницы.

Гобеленовый молоток.

Материалы:

Стеллаж.

Фанерная доска.

100 мм поролон.

Дерматин.

Двусторонний скотч.

Винты с задержкой 3,5 x 30 мм

Винты с задержкой 3,5 x 16 мм.

Скобы 10 мм.

Итак, самое время переходить к созданию банкетки.

Как сделать банкетку: инструкция

Шаг за шагом сделать книжную банкетку.

Можно начать работу с маркировки и нарезки кусочков поролона и ткани, которые нужны, чтобы сделать основание сиденья. При выполнении этого задания удобно привязать доску к стеллажу, чтобы она не двигалась. Также советуют использовать алюминиевый профиль или линейку. Таким образом, будет проще получить максимально идеальные срезы очень простым способом.

После того, как будут разрезаны пять частей, нужно нанести клей на области стыков и собрать конструкцию.

Предварительно удерживать углы с помощью крепежных кронштейнов и укрепить соединения, вставляя запорные винты. Для выполнения этой работы нужно использовать отвертку с подходящим наконечником.

Настала очередь поролона. Сначала нарезать кусок по размеру с помощью лобзика и специального лезвия для мягких материалов. Далее, нужно поправить края, используя тот же инструмент. Чтобы сделать эту работу, нужно отрегулировать лезвие пилы до 45º. И затем, закруглить кусок.

После того, как поролон уже приготовлен, нужно использовать клей на основание и склеить кусок, хорошо отцентрируя, прижимая так, чтобы он правильно прилипал. Затем нужно хорошо затянуть ткань и навсегда фиксировать ее скобами. Удалить лишний материал ножницами.

Следуя той же процедуре, нужно использовать кожзаменитель. В этом случае придется уделять особое внимание поворотам, так как от этого будет зависеть окончательная отделка. При сшивании ткани в этой области придется сложить искусственную кожу и, если необходимо, обрезать лишний материал.

Теперь нужно использовать колесики. Следует отметить точки крепления и закрепить их соответствующими винтами с защелкой. Затем поставить два обычных задних колеса, два передних с тормозами и еще одно в центре основания, в качестве усиления.

Наконец, нужно поместить сиденье на полку. Кроме того, можно хранить разные вещи внутри. Очень практично и удобно.

По инф. sam.mirtesen.ru

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