Как построить самую дешевую и полноценную теплицу

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Материалы:
стрейчевая пленка;
пленка для теплиц;
капельная лента;
скобы;
деревянные жерди;
доска;
рейка;
гвозди 100 мм или саморезы;
дверные петли.
Процесс строительства бюджетной теплицы
Чтобы теплица получилась максимально бюджетной, нужно использовать для строительства ее каркаса бесплатные деревянные жерди. Достаточно стволов толщиной в руку. Очень хорошо для этого подходит акация, поскольку она гниет медленно. Чтобы не получить штраф за заготовку деревьев в лесополосе, лучше всего просто насобирать уже срезанные стволы под высоковольтной линией. Там деревья спиливаются часто, поэтому если проехать вдоль такой линии, то всегда можно найти свежие ровные жерди.
Далее нужно вкопать наиболее толстые жерди для получения остова теплицы. После этого они соединяются горизонтальными перекладинами с помощью гвоздей или саморезов. На углы лучше использовать стволы по 2,5 м, на центр под конек 3 м. Все столбики просто вставляются в скважины проделанные буром и подсыпаются щебнем. Затем сбивается двускатная кровля из стволов потоньше. Для этих целей нужно будет подготовить длинную жердь для конька, или срастить вместе 2 короткие. Внизу по периметру теплицы приколачивается пояс из доски. Также нужно сформировать дверной проем.
Если почва неплодородная, то ее нужно выкопать и сбросить за пределы теплицы под пояс из доски. Вместо нее насыпается перегной вперемешку с грунтом. По центру теплицы делается проход огороженный доской. В него можно подсыпать гравий или просто настелить дощатый пол, чтобы не месить грязь.
Если каркас телицы состоит из жердей с острыми неровностями и колючками, его можно обмотать скотчем, чтобы не прорезать пленку. При использовании стрейчевой пленки это необязательно.
Далее на крышу укладывается обычная полиэтиленовая пленка для теплиц. Она пристреливается скобами через капельную ленту. Это очень дешевый и надежный способ крепления.
Стенки теплицы делаются еще проще. Нужно просто обмотать каркас стрейчевой пленкой в несколько слоев. После этого она также прибивается скобами к каркасу через капельную ленту. При использовании обычной пленки все крепиться также, но немного дольше. Потом ножом прорезается проем, изготавливается каркас дверей, обтягивается пленкой и устанавливается на петли. Щели между теплицей и дверью можно утеплить полосами поролона.
Стоимость такой теплицы очень низкая. При отсутствии финансов на металлокаркас и поликарбонат этот вариант может стать реальным выходом. При установке в теплицу печки или электрического обогревателя выращивать в ней урожай можно круглый год.
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Строительство теплицы не всегда связано с большими расходами, когда ее себестоимость дороже возможного урожая за много сезонов. Если к подбору материалов подойти с особым усердием, все может получиться очень бюджетно, буквально меньше 20 долларов, даже для теплицы 6х4 м.
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