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Как построить самую дешевую и полноценную теплицу
По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru   
12 Июня 2020 г.
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Строительство теплицы не всегда связано с большими расходами, когда ее себестоимость дороже возможного урожая за много сезонов. Если к подбору материалов подойти с особым усердием, все может получиться очень бюджетно, буквально меньше 20 долларов, даже для теплицы 6х4 м.

Как построить самую дешевую и полноценную теплицу

Материалы:

  • стрейчевая пленка;
  • пленка для теплиц;
  • капельная лента;
  • скобы;
  • деревянные жерди;
  • доска;
  • рейка;
  • гвозди 100 мм или саморезы;
  • дверные петли.

Процесс строительства бюджетной теплицы

Чтобы теплица получилась максимально бюджетной, нужно использовать для строительства ее каркаса бесплатные деревянные жерди. Достаточно стволов толщиной в руку. Очень хорошо для этого подходит акация, поскольку она гниет медленно. Чтобы не получить штраф за заготовку деревьев в лесополосе, лучше всего просто насобирать уже срезанные стволы под высоковольтной линией. Там деревья спиливаются часто, поэтому если проехать вдоль такой линии, то всегда можно найти свежие ровные жерди.

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Далее нужно вкопать наиболее толстые жерди для получения остова теплицы. После этого они соединяются горизонтальными перекладинами с помощью гвоздей или саморезов. На углы лучше использовать стволы по 2,5 м, на центр под конек 3 м. Все столбики просто вставляются в скважины проделанные буром и подсыпаются щебнем. Затем сбивается двускатная кровля из стволов потоньше. Для этих целей нужно будет подготовить длинную жердь для конька, или срастить вместе 2 короткие. Внизу по периметру теплицы приколачивается пояс из доски. Также нужно сформировать дверной проем.

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Если почва неплодородная, то ее нужно выкопать и сбросить за пределы теплицы под пояс из доски. Вместо нее насыпается перегной вперемешку с грунтом. По центру теплицы делается проход огороженный доской. В него можно подсыпать гравий или просто настелить дощатый пол, чтобы не месить грязь.

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Если каркас телицы состоит из жердей с острыми неровностями и колючками, его можно обмотать скотчем, чтобы не прорезать пленку. При использовании стрейчевой пленки это необязательно.

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Далее на крышу укладывается обычная полиэтиленовая пленка для теплиц. Она пристреливается скобами через капельную ленту. Это очень дешевый и надежный способ крепления.

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Стенки теплицы делаются еще проще. Нужно просто обмотать каркас стрейчевой пленкой в несколько слоев. После этого она также прибивается скобами к каркасу через капельную ленту. При использовании обычной пленки все крепиться также, но немного дольше. Потом ножом прорезается проем, изготавливается каркас дверей, обтягивается пленкой и устанавливается на петли. Щели между теплицей и дверью можно утеплить полосами поролона.

Стоимость такой теплицы очень низкая. При отсутствии финансов на металлокаркас и поликарбонат этот вариант может стать реальным выходом. При установке в теплицу печки или электрического обогревателя выращивать в ней урожай можно круглый год.

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По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru

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