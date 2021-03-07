Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как помыть натяжной потолок? Если вы до сих пор думаете, что пропитка потолка и сами его свойства исключают необходимость в периодическом мытье, спешим вас разочаровать.

Любой натяжной потолок, от любого производителя и из любого материала время от времени нуждается в уборке. Особенно это касается потолка на кухне, где копоть и пар день за днем оставляют свой след на верхних поверхностях шкафов и потолке.

Если установлены натяжные потолки быстро и качественно, позаботьтесь о том, чтобы служили они дольше. А для этого выбирайте правильные методы ухода!

Выбор ухода зависит от материала

И, соответственно, его характеристик. Естественно, тканевые потолки вы не будете отмывать до блеска хозяйственным мылом, а матовый полировать. Так что прежде чем выбрать вариант ухода, посмотрите, какие потолки в вашей квартире.

Тканевые вариант предпочитают сухую уборку: их можно пропылесосить, но очень слабой мощности и с расстояния в несколько сантиметров, можно смахнуть пыль сухой тряпкой без ворса. Загрязнения точечно убирают раствором мыла, но без лишнего трения. Естественно, хорошо если вы запаслись чистящими средствами специально для потолков из ткани.

Матовые потолки не слишком прихотливы. Они выдержат деликатную уборку мыльным раствором или моющим средством, мытье тряпкой. Единственное ограничение – это средства на основе спирта, в том числе, нашатырного.

Наконец, сатиновые потолки, если в свое время вы отдали предпочтение именно им, нетребовательны в уходе, их можно мыть так же, как обычные и по той же схеме.

Ниже мы более подробно остановимся на универсальном способе очистки современного потолка, который как раз и подходит для большинства распространенных моделей.

Как помыть потолок своими руками

Если вы не вызываете специалистов, и решили заняться этой задачей самостоятельно, не спешите прибегать к кардинальным мерам. Потолки в большинстве своем не вытерпят агрессивных моющих средств, абразивов, рьяного трения и прочего грубого воздействия.

В своих рекомендациях производители сходятся в одном: использовать можно либо средство специального назначения, купить его можно в магазине товаров для хозяйства, либо мыльный раствор. В обоих случаях мыть потолок рекомендуется мягкой тканью, не оставляющей после себя частичек, типа микрофибры.

Этого достаточно для того чтобы убрать большинство загрязнений: пыль, копоть, грязь, жир, следы ремонта или насекомых, или никотиновый налет и так далее.

Удобнее мыть потолки шваброй с подвижной платформой и насадкой из синтетического материала, такую часто называют телескопической. В большинстве своем, такая помощница есть в доме у каждой хозяйки. Тряпку с нее легко снять и вымыть, а почистить с ее помощью можно потолок, стены, пол и иные поверхности. Порядок действий будет таким.

Необходимо развести жидкое мыло в воде, если мытье вы решили произвести не потолочным средством. Раствор должен быть слабым и теплым, ни в коем случае не горячим.

Тряпку, смоченную в растворе, наденьте на швабру и начинайте мытье от одного угла к другому, плавными движениями.

Если за раз дойти от угла к углу проблематично, площадь слишком велика, разделите потолок мысленно на квадраты, и продвигайтесь по ним. Если вы используете для распыления раствора пульверизатор, то сначала одну секцию необходимо обработать и вытереть. Продвигаться необходимо от углов к центру.

Если есть конкретные пятна, которые сложно удалить одним движением, их можно обработать вручную, но, опять же, без лишнего давления.

Если вы опасаетесь, что на потолке от мыла останутся разводы, то пройдитесь для завершения тряпкой, смоченной в простой чистой воде.

Завершающий этап – это вытереть потолок сухой тряпкой. Так вы удалите остатки моющего средства и воды, сможете избежать появления разводов и отполируете поверхность.

Не стоит особенно усердствовать при мытье, а также не стоит брать жесткие губки и тряпки с ворсом. Микрофибра или фланель вполне подойдут для вашей задачи. Любое чистящее средство, которое вы используете для уборки дома, тоже не подойдет. Убедитесь, что жидкость, которой вы собрались мыть свои потолки, не содержит ацетон, щелочь, абразивы или хлор. Стиральные порошки и хозяйственное мыло тоже могут негативно сказаться на сохранности потолка и его дальнейшей службе.

А вот, например, средство для мытья окон допустимо использовать в случае с глянцевыми потолками. Они хорошо отмывают грязь и полируют поверхность без разводов. Только убедитесь, что средство, которое вы используете, не было агрессивным и не содержало красителей.

Вместо жидкого мыла можно использовать жидкость для мытья посуды – хороший вариант для уборки на кухне, так как средство поможет смыть жирный налет и копоть. По сути, это то же жидкое мыло, так что от него вреда потолку не будет.

По инф. dom-dacha-svoimi-rukami.ru

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