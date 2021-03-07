Согласно агрономическим рекомендациям салат и шпинат сеют весной и летом. А для получения ранней продукции шпинат можно посеять и под зиму. Почему останавливаюсь именно на шпинате? Да потому, что у «короля овощных растений», как зачастую называют шпинат, кроме витаминов А, В, РР, С, присутствует даже...
Большинство хозяев загородных домов не могут похвастаться большой ванной комнатой. Причиной этому – маленькие участки для строительства, недостаток средств, строительство экономичного жилья по типовым...
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как помыть натяжной потолок? Если вы до сих пор думаете, что пропитка потолка и сами его свойства исключают необходимость в периодическом мытье, спешим вас разочаровать.
Любой натяжной потолок, от любого производителя и из любого материала время от времени нуждается в уборке. Особенно это касается потолка на кухне, где копоть и пар день за днем оставляют свой след на верхних поверхностях шкафов и потолке.
Если установлены натяжные потолки быстро и качественно, позаботьтесь о том, чтобы служили они дольше. А для этого выбирайте правильные методы ухода!
Выбор ухода зависит от материала
И, соответственно, его характеристик. Естественно, тканевые потолки вы не будете отмывать до блеска хозяйственным мылом, а матовый полировать. Так что прежде чем выбрать вариант ухода, посмотрите, какие потолки в вашей квартире.
Тканевые вариант предпочитают сухую уборку: их можно пропылесосить, но очень слабой мощности и с расстояния в несколько сантиметров, можно смахнуть пыль сухой тряпкой без ворса. Загрязнения точечно убирают раствором мыла, но без лишнего трения. Естественно, хорошо если вы запаслись чистящими средствами специально для потолков из ткани.
Матовые потолки не слишком прихотливы. Они выдержат деликатную уборку мыльным раствором или моющим средством, мытье тряпкой. Единственное ограничение – это средства на основе спирта, в том числе, нашатырного.
Наконец, сатиновые потолки, если в свое время вы отдали предпочтение именно им, нетребовательны в уходе, их можно мыть так же, как обычные и по той же схеме.
Ниже мы более подробно остановимся на универсальном способе очистки современного потолка, который как раз и подходит для большинства распространенных моделей.
Как помыть потолок своими руками
Если вы не вызываете специалистов, и решили заняться этой задачей самостоятельно, не спешите прибегать к кардинальным мерам. Потолки в большинстве своем не вытерпят агрессивных моющих средств, абразивов, рьяного трения и прочего грубого воздействия.
В своих рекомендациях производители сходятся в одном: использовать можно либо средство специального назначения, купить его можно в магазине товаров для хозяйства, либо мыльный раствор. В обоих случаях мыть потолок рекомендуется мягкой тканью, не оставляющей после себя частичек, типа микрофибры.
Этого достаточно для того чтобы убрать большинство загрязнений: пыль, копоть, грязь, жир, следы ремонта или насекомых, или никотиновый налет и так далее.
Удобнее мыть потолки шваброй с подвижной платформой и насадкой из синтетического материала, такую часто называют телескопической. В большинстве своем, такая помощница есть в доме у каждой хозяйки. Тряпку с нее легко снять и вымыть, а почистить с ее помощью можно потолок, стены, пол и иные поверхности. Порядок действий будет таким.
Необходимо развести жидкое мыло в воде, если мытье вы решили произвести не потолочным средством. Раствор должен быть слабым и теплым, ни в коем случае не горячим.
Тряпку, смоченную в растворе, наденьте на швабру и начинайте мытье от одного угла к другому, плавными движениями.
Если за раз дойти от угла к углу проблематично, площадь слишком велика, разделите потолок мысленно на квадраты, и продвигайтесь по ним. Если вы используете для распыления раствора пульверизатор, то сначала одну секцию необходимо обработать и вытереть. Продвигаться необходимо от углов к центру.
Если есть конкретные пятна, которые сложно удалить одним движением, их можно обработать вручную, но, опять же, без лишнего давления.
Если вы опасаетесь, что на потолке от мыла останутся разводы, то пройдитесь для завершения тряпкой, смоченной в простой чистой воде.
Завершающий этап – это вытереть потолок сухой тряпкой. Так вы удалите остатки моющего средства и воды, сможете избежать появления разводов и отполируете поверхность.
Не стоит особенно усердствовать при мытье, а также не стоит брать жесткие губки и тряпки с ворсом. Микрофибра или фланель вполне подойдут для вашей задачи. Любое чистящее средство, которое вы используете для уборки дома, тоже не подойдет. Убедитесь, что жидкость, которой вы собрались мыть свои потолки, не содержит ацетон, щелочь, абразивы или хлор. Стиральные порошки и хозяйственное мыло тоже могут негативно сказаться на сохранности потолка и его дальнейшей службе.
А вот, например, средство для мытья окон допустимо использовать в случае с глянцевыми потолками. Они хорошо отмывают грязь и полируют поверхность без разводов. Только убедитесь, что средство, которое вы используете, не было агрессивным и не содержало красителей.
Вместо жидкого мыла можно использовать жидкость для мытья посуды – хороший вариант для уборки на кухне, так как средство поможет смыть жирный налет и копоть. По сути, это то же жидкое мыло, так что от него вреда потолку не будет.
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как помыть натяжной потолок? Если вы до сих пор думаете, что пропитка потолка и сами его свойства исключают необходимость в периодическом мытье, спешим вас разочаровать.
Сейчас почти в каждом доме можно встретить орхидею Фаленопсис. Это растение приобрело большую популярность, благодаря своему великолепному цветению и неприхотливому нраву. Я не избежала повальной моды и стала счастливой обладательницей этого великолепного цветущего чуда.
Хочу показать один способ создания ковриков из пряжи, который меня удивил своей легкостью, простотой изготовления. При этом способе не требуются ни спицы, ни крючок, ни иголки. А получившиеся пушистые цветные коврики способны наполнить уютом любой уголок в доме.
Все знают, что комнатные растения это источник красоты и пользы для людей, которые их выращивают. Растения выполняют ряд полезных функций: участвуют в процессе фотосинтеза (поглощают углекислый газ и выделяют кислород), а также поддерживают оптимальный микроклимат в помещении (увлажняют воздух). Однако не все так радужно: и в растительном мире существуют свои «агрессоры» — опасные растения, которые могут нанести значительный вред.
При поклейке обоев самыми сложными являются места за радиатором отопления. Там не только узко, но и мешают кронштейны, на которых весит батарея. По этой причине многие просто не клеят там обои, или делают это как получиться. Есть небольшая хитрость, как сделать все идеально.
Драцену иногда путают с кордилиной, даже в магазинах вам могут продать их как одно и то же растение, потому что у них узкие, удлиненные листья – зеленые или пестролистные. Но все же это разные виды, хотя зачастую можно только во время размножения узнать, драцена у вас или кордилина.
Тиллaндсия – декоpaтивное paстение, котоpое можно выpaщивaть нa кускaх стволов или нa пpобке. Тиллaндсию можно зaкpепить нa декоpaтивной опоpе, добaвив к основaнию луковицы немного субстpaтa из пескa, листовой земли и сфaгнумa в paвных чaстях.
Многим не нравится простая белая мебель, которая наводит тоску и сливается с общим пространством. Чтобы немного преобразить имеющийся белый шкаф, девушка взялась за его переделку, основным материалом которого послужили обыкновенные рейки.
В цветочных магазинах можно увидеть небольшое красивоцветущее растение, которое хорошо подходит для украшения светлого окна. Оно очень похоже на широко распространенный, популярный еще во времена наших бабушек бальзамин Уоллера (Impatiens walleriana). Его имя — экзакум родственный (Ехасит affine).
Многие сталкиваются с тем, что на кухне для всей имеющейся посуды просто не хватает места. Или же она лежит так, что доставать ее довольно неудобно. И если, например, с различными емкостями и кастрюлями все не так уж плохо, то с крышками от последних нередко — настоящий кошмар! Ведь их даже нельзя сложить друг в друга. Если на кухне еще есть свободное пространство, то, конечно, можно сделать дополнительную полку для посуды, однако не всем это под силу.
Мирты – одни из самых красивых и «надёжных» кадочных растений. Весной и летом они украшают не только интерьеры, но и балконы, террасы и даже площадки для отдыха в саду. Классическая сдержанность, красивый силуэт и трогательное цветение – вот главные «козыри» этого растения. Но чтобы кадочный митр стал одним из лучших солистов в коллекции на десятилетия, потребуется обеспечить ему не просто качественный, а оптимальный уход.
Кислица, цветок счастья, бабочка – это всё о ней, нежной гостье из тенистого леса, поселившейся на окне. Милый цветок кислица всеми любим и необычен. Его треугольные листочки напоминают крылья бабочки, складываются попарно, если к ним прикоснуться. Листики окрашены от тёмно-фиолетового цвета до ярко-зелёного. Цветы тоже имеют разный окрас. Уход за кислицей несложен, по силам начинающему цветоводу.
Вы до сих пор уверены в том, что для декорирования плотной ткани необходима ручная вышивка, требующая наличия определенных навыков и массу свободного времени? А вот и нет! Все гораздо проще, даже при условии, что декорировать ткань вдруг захотелось далеко не тонкими нитками, а пряжей для вязания. Чтобы получить рисунок, достаточно всего лишь проложить строчку на обычной машинке. Сделать это можно, зная один маленький секрет. Освоив технику, можно с легкостью создавать дизайнерские вещи.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.