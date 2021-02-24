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Как починить разрыв на куртке за пару минуты без иголки и ниток
По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru   
24 Февраля 2021 г.
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Зашить порванную куртку иголкой и ниткой не лучшее решение, так как оставшийся после этого шов бросается в глаза. Зачастую закрыть разрыв можно декоративной нашивкой, но она может выглядеть нелепо, если дырка располагается в неудачном месте. Наиболее простым и незаметным способом ремонта куртки является подклейка повреждения специальной ремонтной лентой.

Как починить разрыв на куртке за пару минуты без иголки и ниток

Что потребуется:

  • клеевая паутинка;

2

  • ткань для заплатки;

3

  • утюг

Процесс ремонта куртки

В специализированном магазине швейного инвентаря нужно купить клеевую ленту паутинку. Она используется для склеивания ткани. Для ее применения нужно подготовить заплатку. Подойдет любая ткань такой же плотности, как на куртке. Заплатка должна быть больше разрыва.
На заплатку укладывается кусок паутинки.

4

Сверху она закрывается полоской бумаги из набора ленты, и проглаживается горячим утюгом.

5

Затем пергамент убирается и делается пауза, чтобы растаявший клей застыл.

6

Теперь требуется вставить заплатку с клеем в разрыв, составить его края и прогладить горячим утюгом.

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8

Паутинка мгновенно надежно склеит дырку. В результате шов от повреждения будет еле заметным.

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По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru

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  • Как починить разрыв на куртке за пару минуты без иголки и ниток
    Зашить порванную куртку иголкой и ниткой не лучшее решение, так как оставшийся после этого шов бросается в глаза. Зачастую закрыть разрыв можно декоративной нашивкой, но она может выглядеть нелепо, если дырка располагается в неудачном месте. Наиболее простым и незаметным способом ремонта куртки является подклейка повреждения специальной ремонтной лентой.
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