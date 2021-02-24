Как починить разрыв на куртке за пару минуты без иголки и ниток

Согласно агрономическим рекомендациям салат и шпинат сеют весной и летом. А для получения ранней продукции шпинат можно посеять и под зиму. Почему останавливаюсь именно на шпинате? Да потому, что у «короля овощных растений», как зачастую называют шпинат, кроме витаминов А, В, РР, С, присутствует даже...
На самом деле, для того чтобы сделать зеркало из стекла нужно совсем не много. Есть более профессиональные и дорогостоящие способы, которые предполагают использование разных сортов распылителей (к примеру, серебро и хром) и дополнительного...
Зашить порванную куртку иголкой и ниткой не лучшее решение, так как оставшийся после этого шов бросается в глаза. Зачастую закрыть разрыв можно декоративной нашивкой, но она может выглядеть нелепо, если дырка располагается в неудачном месте. Наиболее простым и незаметным способом ремонта куртки является подклейка повреждения специальной ремонтной лентой.
Что потребуется:
клеевая паутинка;
ткань для заплатки;
утюг
Процесс ремонта куртки
В специализированном магазине швейного инвентаря нужно купить клеевую ленту паутинку. Она используется для склеивания ткани. Для ее применения нужно подготовить заплатку. Подойдет любая ткань такой же плотности, как на куртке. Заплатка должна быть больше разрыва. На заплатку укладывается кусок паутинки.
Сверху она закрывается полоской бумаги из набора ленты, и проглаживается горячим утюгом.
Затем пергамент убирается и делается пауза, чтобы растаявший клей застыл.
Теперь требуется вставить заплатку с клеем в разрыв, составить его края и прогладить горячим утюгом.
Паутинка мгновенно надежно склеит дырку. В результате шов от повреждения будет еле заметным.
Зашить порванную куртку иголкой и ниткой не лучшее решение, так как оставшийся после этого шов бросается в глаза. Зачастую закрыть разрыв можно декоративной нашивкой, но она может выглядеть нелепо, если дырка располагается в неудачном месте. Наиболее простым и незаметным способом ремонта куртки является подклейка повреждения специальной ремонтной лентой.
Этот небольшой парничок станет незаменимой помощью на огороде! В нём можно держать рассаду до необходимого времени перед высадкой в землю. Плюсами конструкции является невысокая стоимость и максимальное использование простых материалов!
У этой культуры все необычно: листья - как у перца, сила роста надземной части и корней - как у баклажана, цветки похожи на картофельные, а семена - такие же, как у баклажана и физалиса. А название? Само название чего стоит: дынная груша или пепино (Pepino). Плоды же пепина - это вообще что-то трудно описуемое. Можно с полным правом сказать, что они экзотические — все в них необычайно и привлекательно: и форма, и окраска, и строение, и аромат, и вкус.
Освещение играет важную роль в обустройстве интерьера. С его помощью можно удачно подчеркнуть изюминки комнаты, а также скрыть недостатки или увести от них взгляд. Но чтобы создать красивую и уютную атмосферу, не обязательно слишком много вкладывать в ремонт и приобретение предметов интерьера слишком много денег.
Калла – невысокое растение с сердцевидными зелеными листьями (6-12 см в длину и до 11 см в ширину) на стебле. На нем растут высокие цветоносы, переходящие на вершине в однолепестковый цветок в виде воронки с початком посередине. Цветы бывают снежно-белые и цветные. Цветные каллы вырастают около 50 см. Белые достигают метра и более в высоту.
Добрый день, мой читатель. При недостатке питательных веществ томаты начинают болеть, медленно растут и становятся чахлыми. Они дают маленький урожай и слабо вегетируют. Чаще всего это связано с дефицитом одного или нескольких необходимых элементов.
В современном обществе те люди, которые любят изготавливать собственными руками что-нибудь полезное, обязательно используют соломку для плетения интересных и красочных вещей. Но для того, чтобы использовать соломку, стоит потратит много часов времени на обучение плетению.
Томаты уже долгие годы пользуются популярностью у огородников, являясь их любимой культурой. Однако на сегодняшний день вокруг выращивания этого овоща собралось множество ошибочных убеждений. В статье поговорим о наиболее частых и беспочвенных.
В фильмах ужасов часто используют старые квартиры для нагнетания страха на героев кино. И как только последние успокаиваются, то к ним неминуемо приходит расплата за это. А если перейти на реальность, то что может быть опасного в квартире «в годах»? Многое риски здесь – просто людские фантазии.
Обильная надземная масса нужна картофелю, зеленным и корнеплодным культурам, лукам, капустам. У ряда пряных культур излишек зелени ограничивает накопление эфирных масел. А в теплицах, согласно закону биологии, чем больше масса листьев, тем ниже продуктивность растений.
Для того, чтобы украсить скатерть, подушку или другую вещь, которую не следует часто стирать, поможет техника декупажа. Смысл ее заключается в том, что с легкостью можно перенести любой рисунок на поверхность ткани при помощи обычного ПВА клея. Все очень просто, а главное, выйдет в чрезвычайно мере красиво.
Сложилась давняя традиция поздравлять с Днём защитника Отечества не только военных, но и остальных мужчин любого возраста и рода занятий. Приятным сюрпризом на 23 Февраля может стать открытка. Попробуйте выполнить ее вместе со своим ребенком.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.