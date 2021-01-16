Как перетянуть старый диван

Старый потертый диван представляет собой образ поддержанной мебели, который и выкинуть не хочется, и тратить крупные суммы денег на реставрацию обшивки также не очень тянет.

Хотя перетянуть старый диван своими силами очень просто- главное иметь свободное время и желание.

Что понадобится для перетяжки старого дивана?

Звучит, конечно же, достаточно внушительно- перетяжка обшивки старого дивана своими руками. От одной этой фразу сразу появляется дрожь в коленях и руки сами опускаются. На такое способен только мастер и только он! Но на самом деле перетяжка обшивки дивана отнимет несколько часов, если начать осуществлять процесс энергично, а если еще помогут члены семьи, то процесс завершится еще быстрее.

Для осуществления перетяжки обшивки старого дивана понадобится:

Старый диван с обшерпанной обшивкой.

Новая обшивка, купленная в магазине. Синтепон.

Гвозди и молоток.

Как видно из списка потребуется совсем немногое ив се это можно купить и получить в пользование по самым доступным ценам. Синтепон даже мастера используют для создания мягкого слоя в любой мягкой мебели. Мастера не используют какой-то особый волшебный материал, который стоит крайне дорого, а применяют обычный недорогой синтепон. Орудовать молотком и гвоздями может каждый, главное делать это аккуратно, не нарушая технику безопасности.

Процесс перетяжки старого дивана

Начать нужно с того, чтобы старая обшивка была полностью удалена. Ее просто удалить и достаточно просто распороть ее ножом и оторвать руками от деревянного каркаса дивана. Можно действовать и более тонкими методами- с помощью плоскогубцев или кусачек выдернуть по одному все гвоздики, которые держат обшивку дивана.

Далее стоит оценить внешний вид и степень повреждения мягкого слоя дивана. Если есть повреждения, то можно заменить участки синтепоном. Но желательно полностью обновить мягкий слой дивана, добавив побольше синтепона, чтобы увеличить удобство дивана.

Как только будет убран мягкий слой материала, стоит положить обильно синтепона. Все зависит от того, какую степень мягкости хочет владелец дивана иметь.

Не стоит прикреплять синтепон к деревянному каркасу дивана, так как фиксировать мягкий слой будет обшивка, которую нужно будет умело установить.

Новую обшивку нужно прикреплять к деревянному каркасу дивана с помощью гвоздей и молотка. Ничего сложного в этом процессе нет, достаточно лишь прибивать небольшое число гвоздей, чтобы не слишком загружать себя работой. Не стоит тратить сотни гвоздей на приделование обшивки, полагая, что только так можно укрепить надежно обшивку.

Также стоит отметить, что обшивка должна находиться в неком натянутом состоянии и поэтому стоит прикреплять обшивку таким образом, чтобы она немного «парила» над диваном, чтобы диван прослужил долгий срок, а мягкая обшивка не скапливалась в разных местах.

Как видно из описанного процесса ничего сложного в установке новой обшивки на старый диван нет. Достаточно только заручиться поддержкой родственников и друзей и можно всю работу осуществить, как настоящий мастер, за несколько часов.

Стоит воспользоваться очень полезной пословицей перед тем, как начать менять обшивку у дивана- глаза боятся, а руки делают. Стоит просто подойти к работе ответственно и умело, а в остальном никаких трудностей не должно возникнуть- ни с покупкой и установкой синтепона, ни с удалением старой обшивки, ни с установкой новой обшивки.

Также можно посоветовать использовать специальные мебельные заклепки, длят ого, чтобы правильно уложить обшивку на диван. Но в этом случае потребуется приобрести еще дополнительно специальный инструмент.

По инф. ya-superpuper.com

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