Как перетянуть компьютерное кресло с помощью старых джинсов: мастер-класс

Ещё один способ утилизации старых джинсов: перетяжка компьютерного кресла своими руками.

Случается так, что компьютерный стул ещё вполне неплох в плане прочности конструкции, но материал его обивки потерял былую свежесть.

Это офисное кресло, обтянутое искусственной кожей, выглядело так, что хозяева подумывали его выбросить, но всё же решили дать ему второй шанс. Вторую жизнь в этом проекте получили также три пары ненужных джинсов. Кстати, чехлы (кроме тех, что на подлокотниках) получаются съёмными, их можно снять и выстирать.

Джинсы тут подобраны так, чтобы деним был примерно одного цвета и плотности. При желании проект можно повторить, использовав не брюки, а новую ткань (тот же деним или другой достаточно плотный подходящий материал).

Вам потребуется:

три пары достаточно больших джинсов или ткань для чехлов;

кусок поролона размером примерно с сиденье кресла;

разъёмная молния для чехла на спинку (длиной немного уже ширины спинки кресла);

прочный шнур;

мебельный степлер;

инструмент, чтобы разобрать и собрать кресло;

ножницы;

швейная машина и нитки.

Шаг 1

Разберите кресло, сняв спинку и подлокотники.

Шаг 2

Выкроите новые чехлы для подлокотников (вырезанные треугольники на первой картинке — выемки для крепления).

Оберните подлокотники тканью и прикрепите ткань с изнанки мебельным степлером.

Шаг 3

Чтобы придать сиденью большей мягкости, можно использовать лист поролона. Вырежьте из него деталь, по форме и размеру соответствующую сиденью кресла. От пары джинсов отрежьте штанины и вырежьте внутренние швы. Если это необходимо, сшейте полотнища в одно побольше, чтобы получившейся деталью можно было обернуть сиденье и с каждой стороны оставалось бы по 13−15 см. Скруглите углы, придав детали для чехла сиденья форму, подобную форме сиденья.

Шаг 4

Края детали для сиденья по всему периметру подверните и прострочите, сформировав кулиску. Оставьте отверстие, сквозь которое вденьте шнур. Теперь деталь чехла для сиденья можно надеть на сиденье и затянуть шнур.

Шаг 5

Подготовьте полотно для чехла для спинки так же, как это было сделано для сиденья. Выкроите детали чехла для спинки: переднюю, заднюю и две боковых.

Шаг 6

Сшейте чехол для спинки, внизу вшейте разъёмную молнию.

Шаг 7

Освободите крепления, сделав дырочки с помощью маленьких ножниц или макетного ножа.

Остаётся собрать кресло.

По инф. sam.mirtesen.ru

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